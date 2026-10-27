Explota un camión en la entrada a Villas de Oriente en Kanasín

Una fuerte movilización se registró alrededor de las 3 de la madrugada de este martes 27 de octubre, luego de que un camión de transporte de personal explotara sobre la carretera Mérida-Tixkokob, a la altura del acceso al fraccionamiento Villas de Oriente, en Kanasín.

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De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cerca de las 3:00 horas. Una de las primeras versiones apunta a que una posible fuga de combustible pudo haber provocado el siniestro; sin embargo, hasta el momento, esta causa no ha sido confirmada oficialmente.

Vecinos de la zona y trabajadores señalaron haber escuchado hasta tres fuertes estallidos durante la madrugada, lo que generó alarma entre quienes se encontraban cerca del lugar.

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Las circunstancias en las que ocurrió el incidente, así como las posibles causas de la explosión, permanecen pendientes de confirmación oficial.