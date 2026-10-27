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¡No guardes el paraguas! Prevén lluvias y chubascos con actividad eléctrica en Quintana Roo este 26 de octubre

El pronóstico contempla lluvias con actividad eléctrica, temperaturas máximas de entre 31 y 35 grados Celsius y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en zonas costeras.

Por Redacción Por Esto!

27 de oct de 2026

1 min

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Los canales de baja presión y la entrada de humedad favorecerán las precipitaciones en la península de Yucatán
Los canales de baja presión y la entrada de humedad favorecerán las precipitaciones en la península de Yucatán / Especial

La entrada de humedad del golfo de México y el mar Caribe, en combinación con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, favorecerá la presencia de lluvias y chubascos en Quintana Roo y el resto de la península de Yucatán durante este martes 27 de octubre.

De acuerdo con el reporte de los sistemas meteorológicos actuales, emitido a las 6:00 horas, estas condiciones también afectarán otras zonas del sureste de México, donde se prevé un incremento de la nubosidad y precipitaciones durante el día.

En Quintana Roo, el pronóstico meteorológico estatal contempla cielo parcialmente nublado con incremento de nublados, lluvias e intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica. Además, se espera un ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de entre 31 y 35 grados Celsius en distintos municipios.

También se pronostican vientos con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en las zonas costeras, así como oleaje de entre uno y dos metros de altura, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de las autoridades.

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