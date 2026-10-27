¡No guardes el paraguas! Prevén lluvias y chubascos con actividad eléctrica en Quintana Roo este 26 de octubre

La entrada de humedad del golfo de México y el mar Caribe, en combinación con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, favorecerá la presencia de lluvias y chubascos en Quintana Roo y el resto de la península de Yucatán durante este martes 27 de octubre.

De acuerdo con el reporte de los sistemas meteorológicos actuales, emitido a las 6:00 horas, estas condiciones también afectarán otras zonas del sureste de México, donde se prevé un incremento de la nubosidad y precipitaciones durante el día.

En Quintana Roo, el pronóstico meteorológico estatal contempla cielo parcialmente nublado con incremento de nublados, lluvias e intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica. Además, se espera un ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de entre 31 y 35 grados Celsius en distintos municipios.

También se pronostican vientos con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en las zonas costeras, así como oleaje de entre uno y dos metros de altura, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de las autoridades.