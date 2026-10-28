Rey Felipe VI lamenta tragedia ferroviaria en España y expresa condolencias a las familias

El rey Felipe VI expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo, España, donde al menos 30 personas perdieron la vida.
El monarca manifestó su solidaridad con los afectados y reconoció la labor de los equipos de emergencia que participan en las tareas de atención.
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Durante sus declaraciones, el rey transmitió un mensaje de apoyo a los familiares de las personas fallecidas, a quienes expresó su tristeza y cercanía ante la tragedia.
También dedicó palabras de reconocimiento a los integrantes de la Unidad Militar de Emergencias y al personal de las distintas instituciones que se movilizaron para atender la situación.
Felipe VI explicó que tenía previsto regresar a Madrid para mantenerse al tanto de la emergencia y conocer más detalles sobre lo ocurrido, luego de asistir a unas maniobras militares en la provincia de Valencia.
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Previamente, la Casa Real española había difundido un mensaje en redes sociales en el que expresó su preocupación por el accidente y envió sus condolencias a las familias, así como sus deseos de recuperación para los heridos.
La tragedia también provocó la suspensión y el aplazamiento de numerosos actos públicos en distintas partes de España. El Gobierno, diversas autoridades y partidos políticos cancelaron actividades de su agenda como señal de duelo.