GP de Bahréin: Max Verstappen lidera la clasificación y Sergio Pérez saldrá último

Max Verstappen volvió a mostrar su velocidad a una vuelta y se quedó con la pole position para el Gran Premio de Bahréin, que se disputará este domingo en el circuito de Sepang, Malasia. El piloto de Red Bull compartirá la primera fila con el británico Lewis Hamilton, en una de las salidas más atractivas de la jornada.

El neerlandés registró un tiempo de 1:35.130 durante la tercera ronda de la clasificación. Su registro fue 298 milésimas más rápido que el conseguido por Hamilton, quien colocó a Ferrari en la segunda posición de la parrilla.

El francés Isack Hadjar había conseguido el tercer mejor tiempo de la sesión, pero una penalización de cinco lugares por el cambio de componentes de su unidad de potencia modificó la parrilla. El piloto de Red Bull caerá hasta el octavo puesto.

La sanción permitió que Andrea Kimi Antonelli avanzara al tercer lugar. El piloto de Mercedes, quien había terminado cuarto en la clasificación, compartirá la segunda fila con Charles Leclerc, de Ferrari.

La carrera se presenta especialmente exigente por las condiciones de Sepang, donde el calor, la humedad y el desgaste de los neumáticos podrían tener un papel importante durante las vueltas. En este escenario, la administración de las gomas será uno de los factores determinantes.

Verstappen confirma su buen ritmo

El fin de semana comenzó de manera positiva para Red Bull, ya que Verstappen había terminado como el piloto más rápido en la primera práctica del viernes. Sin embargo, en la última sesión libre del sábado, Antonelli tomó el primer puesto con un tiempo de 1:36.302.

El italiano superó a Verstappen por 278 milésimas y a Hadjar por 558, pero el rendimiento mostrado posteriormente por el neerlandés en la clasificación le permitió recuperar el protagonismo.

¿Cómo saldrán Alonso, Sainz, Checo Pérez y Colapinto?

Los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz tendrán una carrera complicada desde el inicio, pues partirán desde las posiciones 12 y 13, respectivamente.

La situación será todavía más complicada para Sergio Pérez y Franco Colapinto. El mexicano, al volante de Cadillac, y el argentino, representante de Alpine, comenzarán la carrera desde el fondo de la parrilla.

Pérez tuvo además una última práctica complicada. El mexicano terminó en la última posición, a casi cuatro segundos del tiempo de referencia, en una pista que tiene un significado especial para él, pues ahí consiguió en 2012 su primer podio en la Fórmula 1 con Sauber.

El Gran Premio de Bahréin, originalmente programado para abril y posteriormente aplazado, mantendrá su denominación pese a celebrarse en Malasia. La competencia forma parte de una serie de carreras que comenzó el pasado fin de semana en Azerbaiyán y continuará posteriormente en Singapur.

Con Verstappen en la primera posición, Hamilton a su lado y Antonelli y Leclerc desde la segunda fila, la parrilla quedó preparada para una carrera en la que la estrategia y el comportamiento de los neumáticos tendrán especial relevancia.