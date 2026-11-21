El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) realizó este sábado 21 de noviembre de 2026 un simulacro a escala real bajo la hipótesis de un sismo y una fuga de gas LP en la Terminal 1, con la participación de aproximadamente 2 mil personas.

Mediante un comunicado, el Grupo Aeroportuario Marina informó que el ejercicio tuvo como objetivo evaluar la capacidad de respuesta de las autoridades, trabajadores y cuerpos de emergencia ante posibles situaciones de riesgo dentro de las instalaciones aeroportuarias.

La actividad se desarrolló en la azotea de la Terminal 1, específicamente en la zona de locales comerciales.

Las autoridades aeroportuarias aclararon que el simulacro no provocó afectaciones a las operaciones aéreas.

AICM activa protocolos de emergencia por simulacro de sismo y fuga de gas

Durante el ejercicio se activó el Plan de Respuesta a Emergencias del aeropuerto, que contempla protocolos de repliegue, autoprotección y evacuación hacia zonas de menor riesgo.

Noticia Destacada AICM reporta afectaciones en vuelos a Estados Unidos tras suspensión de despegues de la FAA

También se realizaron maniobras para controlar una fuga de gas simulada, mediante la intervención de personal especializado.

En la actividad participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (UNAPAP), la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).

Asimismo, intervinieron personal del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI), servicios médicos, Protección Civil, Ingeniería, Policía Auxiliar, seguridad privada y representantes de los establecimientos comerciales.

Aeropuerto de CDMX reporta operaciones normales tras simulacro

Una vez concluido el ejercicio, brigadistas y personal operativo realizaron inspecciones en edificios terminales, oficinas, talleres, bodegas y archivos para verificar las condiciones de las instalaciones.

Por su parte, Operaciones del AICM, la Comandancia General de la AFAC y SENEAM revisaron las pistas y plataformas, sin identificar daños.

#AICMInforma https://t.co/5HoREqfjUk — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) November 21, 2026

El AICM confirmó que las actividades del aeropuerto continuaron con normalidad durante el simulacro, por lo que no fue necesario suspender los vuelos.

El Grupo Aeroportuario Marina señaló que continuará con las acciones de prevención y preparación del personal para fortalecer los procedimientos de respuesta ante emergencias y proteger a pasajeros y trabajadores.

IO