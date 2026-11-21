Un aparatoso accidente automovilístico registrado la tarde de este sábado en el cruce de las avenidas Azul Bonampak (también identificada en la zona como Costa Maya) y Centenario dejó como saldo a un joven motociclista gravemente lesionado, luego de impactarse de lleno contra el costado de una camioneta cerrada.

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De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar de los hechos, el conductor de una motocicleta se desplazaba sobre la avenida Azul Bonampak con preferencia de paso y presuntamente a exceso de velocidad. Al llegar a la intersección con la avenida Centenario, el operador de una camioneta cerrada de color blanco intentó incorporarse realizando un corte de circulación sin tomar las debidas precauciones.

Debido a la cercanía y a la velocidad con la que transitaba la unidad de dos ruedas, el motociclista no logró frenar a tiempo y se estrelló brutalmente contra la camioneta. La violencia del choque provocó que el joven saliera proyectado por los aires hasta caer de manera contundente sobre el pavimento, sufriendo golpes de consideración que comprometieron su estado de salud.

El impacto ocurrió cuando la motocicleta chocó de lleno contra el costado de una camioneta cerrada. / Erick Díaz

Testigos que presenciaron el percance dieron aviso de inmediato a los números de emergencia, lo que movilizó en cuestión de minutos a los cuerpos de auxilio y seguridad. Al sitio arribaron elementos de Seguridad Pública, quienes procedieron a realizar el abanderamiento correspondiente para prevenir un segundo accidente y agilizar el flujo vehicular en este transitado tramo.

Paramédicos a bordo de una ambulancia privada brindaron los primeros auxilios al lesionado en el asfalto, estabilizándolo de urgencia debido a la gravedad de las lesiones presentadas tras el impacto, para posteriormente trasladarlo a un hospital cercano donde quedó bajo atención médica especializada.

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Asimismo, agentes de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del incidente y permanecieron en la zona realizando las diligencias pertinentes, el peritaje correspondiente y el deslinde de responsabilidades para determinar con exactitud la participación de cada conductor en este percance vial que volvió a encender las alertas sobre la precaución en los cruces de la ciudad.

JGH