El Consulado General de Estados Unidos en Hermosillo emitió este sábado 21 de noviembre de 2026 una alerta de seguridad para sus ciudadanos ante los enfrentamientos armados, bloqueos carreteros e incendios de vehículos registrados en Sinaloa, después de la detención de Fausto Isidro "N", alias “El Chapo Isidro”.

Mediante un aviso, la representación diplomática informó que mantiene vigilancia sobre los reportes de violencia ocurridos durante la noche del viernes 20 de noviembre en Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato.

Las autoridades estadounidenses recomendaron a sus ciudadanos mantenerse atentos ante posibles nuevos incidentes y seguir las indicaciones de las corporaciones de seguridad locales.

Estados Unidos pide evitar la carretera México 15 en Sinaloa

El consulado señaló que las autoridades locales solicitaron a los habitantes permanecer resguardados, reducir sus desplazamientos y evitar las zonas donde continúan los operativos.

En particular, recomendó no utilizar la carretera federal México 15, en el tramo comprendido entre Los Mochis y Culiacán, debido a los bloqueos y hechos de violencia registrados en la región.

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La advertencia también contempla posibles interrupciones en los servicios de transporte terrestre y aéreo.

Advierten posibles afectaciones a vuelos y autobuses

El Gobierno estadounidense pidió a sus ciudadanos que tengan previsto viajar hacia Sinaloa o atravesar el estado verificar previamente las condiciones de sus traslados.

En el caso de los pasajeros aéreos, recomendó comunicarse con las aerolíneas para confirmar que sus vuelos continúen programados.

Asimismo, advirtió que las operaciones de autobuses podrían registrar modificaciones por las restricciones de circulación.

Mexico: U.S. Consulate General Hermosillo is monitoring reports of ongoing security operations, armed clashes, road blockades, and vehicle fires that occurred overnight in Ahome, Guamúchil, Guasave, and Navolato following the arrest of Fausto Isidro Meza-Flores. U.S. citizens in these areas should remain alert for potential violence throughout the state. Local authorities have encouraged residents to remain sheltered in place, minimize movements, and avoid Mexican Federal Highway 15 between Los Mochis and Culiacan in Sinaloa. Air travel and bus operations may be disrupted. Americans traveling in or through the region should check with their air carriers to make sure their flights are still scheduled. More at: https://t.co/Y7EoLNTZT8 — TravelGov (@TravelGov) November 21, 2026

Alerta ocurre tras detención de “El Chapo Isidro” en Guasave

La advertencia fue difundida después del operativo federal que permitió capturar a Fausto Isidro Meza Flores durante la noche del viernes 20 de noviembre.

La intervención de las fuerzas de seguridad provocó enfrentamientos armados y una serie de bloqueos con vehículos incendiados en distintos municipios de Sinaloa.

El consulado estadounidense reiteró el llamado a permanecer en lugares seguros, limitar los desplazamientos y consultar la información de las autoridades locales hasta que se restablezcan las condiciones de movilidad en las zonas afectadas.

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