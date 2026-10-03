Imanol Rodríguez noquea a Alden Coria con brutal patada al cuerpo en UFC 332

Imanol Rodríguez volvió a demostrar por qué es considerado uno de los prospectos mexicanos a seguir en UFC. El peleador mexicano consiguió una contundente victoria sobre el estadounidense Alden Coria durante UFC 332, celebrado en Salt Lake City, Utah.

Rodríguez llegó al combate con un récord invicto de 7-0, además de seis victorias por nocaut. Frente a él estuvo Coria, quien acumulaba una marca de 13-3-0 y contaba con una ventaja física importante, especialmente en el alcance.

Aunque el mexicano era uno de los peleadores más pequeños dentro de la jaula, rápidamente dejó claro que la diferencia de tamaño no sería un factor determinante. Desde los primeros minutos tomó la iniciativa y comenzó a presionar a su rival con combinaciones rápidas de puños.

Rodríguez impone su ritmo desde el primer asalto

Coria intentó aprovechar su mayor alcance para mantener al mexicano a distancia mediante jabs, fintas y patadas. Sin embargo, Rodríguez consiguió entrar constantemente a la corta distancia y conectar golpes que obligaron al estadounidense a retroceder.

El peleador mexicano también mostró capacidad para anticipar los ataques de su rival. Cuando Coria intentó atacar sus piernas, Rodríguez respondió con rapidez y terminó llevando el combate al suelo, donde continuó castigándolo.

Con el paso de los minutos, la defensa de Coria comenzó a abrir espacios y Rodríguez aprovechó cada oportunidad para aumentar la presión.

Dolor instantáneo 😫 #UFC332 | En vivo por @PPlusDeportes https://t.co/jmcO92X7Gh — UFC Español (@UFCEspanol) October 3, 2026

Una patada al cuerpo terminó la pelea

Cuando quedaban menos de dos minutos del primer round, Rodríguez encontró el golpe que necesitaba para sentenciar el enfrentamiento.

El mexicano lanzó una potente patada directa al cuerpo que Coria intentó bloquear, pero el impacto llegó con precisión. El estadounidense cayó de espaldas sobre la lona y Rodríguez se lanzó inmediatamente sobre él para continuar con golpes en el suelo

El árbitro determinó el final del combate y Imanol Rodríguez consiguió el nocaut, manteniendo su invicto y mejorando su récord profesional a 8-0.

La victoria también confirmó el poder de ataque del mexicano, quien hasta ahora ha construido buena parte de su trayectoria con triunfos por la vía rápida

Con este resultado en UFC 332, Rodríguez suma una nueva actuación dominante y comienza a consolidarse como uno de los nombres mexicanos que podrían tener mayor protagonismo dentro de la compañía.