¿Por qué quedó fuera Hirving Lozano del México vs. Estados Unidos?

Hirving Lozano quedó descartado para el partido que la Selección Mexicana disputará este sábado frente a Estados Unidos, luego de que los estudios médicos confirmaran una lesión en el muslo izquierdo.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Dirección Deportiva de la Selección Nacional de México, el atacante presentó una molestia durante el entrenamiento realizado el viernes en Glendale, Arizona.

El futbolista sintió dolor en el tercio distal de los isquiotibiales izquierdos, por lo que este sábado fue sometido a una resonancia magnética para conocer la gravedad de la lesión.

El estudio confirmó una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo, situación que le impedirá participar en el encuentro amistoso ante Estados Unidos.

Lozano dejará la concentración del Tri

Debido a la lesión, Hirving Lozano no podrá formar parte del equipo dirigido por la Selección Mexicana para el compromiso de esta noche.

La Dirección Deportiva informó que el delantero dejará la concentración este domingo para continuar con su proceso de recuperación directamente con su club.

La baja representa un nuevo contratiempo para el combinado mexicano, que se prepara para afrontar sus próximos compromisos internacionales y continúa con su proceso rumbo a los siguientes objetivos del equipo nacional.

El encuentro entre México y Estados Unidos se disputará este sábado 3 de octubre de 2026 en Glendale, Arizona, dentro de la actual fecha FIFA.