¡Ya ni la burla perdonan! Estados Unidos vuelve a vencer a México en la tercera prueba de Rafa Márquez

El invicto de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana llegó a su fin de la peor manera. México fue superado 3-0 por Estados Unidos, en un partido que comenzó con buenas sensaciones para el Tri, pero terminó convertido en una noche para el olvido.

El conjunto mexicano saltó al terreno de juego con la obligación de conseguir un resultado positivo después de haber empatado sus dos primeros compromisos bajo el mando de Rafa Márquez. Desde los primeros minutos, el equipo mostró una actitud ofensiva y buscó tomar el control del encuentro.

La primera oportunidad clara estuvo en los pies de Santiago Gimenez. Piojo Alvarado le dejó el balón prácticamente listo para definir, pero el delantero no logró conectar correctamente y terminó en el césped, desperdiciando una ocasión inmejorable para adelantar al Tri.

México mantuvo la presión y volvió a acercarse mediante una acción por la derecha. Santi Sandoval encontró a Luis Romo cerca del área y el mediocampista sacó un disparo que terminó por encima de la portería estadounidense.

Cuando el Tri parecía tener el control, apareció el primer golpe de Estados Unidos. Gio Reyna avanzó por el costado derecho y probó suerte con un disparo que Tala Rangel no consiguió controlar. El rebote quedó a merced de Julian Hall, quien únicamente tuvo que empujar el balón para poner el 1-0.

México tuvo una nueva oportunidad para recuperar terreno antes del descanso. Luis Romo colocó un centro preciso para Santiago Gimenez, quien quedó sin marca, pero nuevamente no consiguió convertir. El atacante remató y mandó la pelota fuera, dejando escapar otra posibilidad de empate.

El panorama cambió todavía más en la segunda mitad. México perdió intensidad y, en una salida, Tala Rangel intentó entregar el balón, pero su pase terminó interceptado por Cavan Sullivan. El jugador estadounidense aprovechó que la portería estaba prácticamente descubierta y amplió la ventaja a 2-0.

La situación se complicó para el equipo mexicano poco después, cuando Mateo Chávez recibió la tarjeta roja por una bofetada a un futbolista estadounidense. Con un jugador menos, el Tri tuvo todavía más dificultades para reaccionar.

En los minutos finales llegó el golpe definitivo. Álvaro Fidalgo intentó conectar con Campillo, pero el defensor de Chivas no consiguió despejar la pelota. Malik Tillman aprovechó el error y marcó el tercer tanto de Estados Unidos.

El resultado dejó a México con su primera derrota bajo la dirección de Rafa Márquez. Después de un primer tiempo en el que el Tri tuvo argumentos para competir, los errores individuales terminaron por sentenciar un partido que acabó con una contundente goleada de Estados Unidos.