Esta es la polémica decisión que tomó Cadillac para cuidar a Checo Pérez en el Gran Premio de México

Los fans mexicanos han esperado mucho para el regreso de Checo Pérez al Gran Premio de México, aunque no ha sido la mejor experiencia para el piloto de Cadillac.

Checo Pérez se ha mostrado muy emocionado por su reencuentro con la afición, pero durante este viernes se ha sentido indispuesto, por lo que Cadillac, ha tomado la polémica decisión de que no participe en sus compromisos mediáticos.

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¿Qué ha pasado con Checo Pérez en el Gran Premio de México?

Desde las primeras horas de este viernes, el equipo de TWG Motorsport, confirmó que el piloto mexicano tenía un malestar, por lo que no iba a ir al Fan Forum, pero sí estuvo en las primeras sesiones de las Prácticas Libres, donde terminó en la posición 18. Sin embargo, al terminar la prueba se fue a descansar.

"Cadillac Formula 1 Team confirma que Checo Pérez queda excusado de todos sus compromisos con los medios de comunicación restantes tras la FP2 de hoy, con el fin de descansar y preservar su energía para el resto del fin de semana"

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También se perdió la reunión de pilotos que se hace siempre en un Gran Premio, donde hablan con el director de carrera de la FIA, sobre la seguridad en la pista y otras cosas.

No obstante, no se va a perder ninguna de las sesiones en pista, previas a la carrera del próximo domingo, la cual va a representar su Gran Premio 300 en la Fórmula Uno.

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