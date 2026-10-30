Muere Mincho, el delfín que impulsó cambios en la legislación contra el cautiverio de mamíferos marinos

El delfín Mincho, de 37 años, falleció en las instalaciones de Dolphin Connection Cancún, hecho que fue notificado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia que ordenó de manera inmediata la realización de una necropsia y estudios complementarios para esclarecer las causas de su muerte.

A través de un comunicado, la autoridad ambiental informó que fue la empresa Dolphin Connection Cancún la que notificó el fallecimiento del ejemplar, quien padecía una enfermedad grave.

La Procuraduría indicó que solicitó a la empresa elaborar la necropsia y practicar los estudios correspondientes para determinar con precisión las circunstancias del deceso. Los resultados serán dados a conocer una vez que concluyan los dictámenes técnicos.

La muerte de Mincho representa el desenlace de un caso que trascendió el ámbito de los espectáculos con delfines y se convirtió en un referente de la lucha por modificar la legislación mexicana sobre el manejo de mamíferos marinos en cautiverio.

Mincho alcanzó notoriedad pública después de que, en noviembre de 2020, sufriera un fuerte impacto contra una plancha de concreto durante una acrobacia en el delfinario del hotel Barceló, en la Riviera Maya.

El incidente quedó registrado en video y posteriormente fue difundido, generando cuestionamientos sobre las condiciones en las que se realizaban los espectáculos y el trato que recibían los ejemplares.

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De acuerdo con las investigaciones de la Profepa, el delfín regresó a las actividades apenas dos días después del accidente, pese a que el veterinario le había indicado 15 días de incapacidad. La dependencia también detectó irregularidades relacionadas con la realización de acrobacias no autorizadas y la falta de evaluaciones médicas periódicas.

En mayo de 2025, la Profepa impuso la clausura total definitiva del delfinario Dolphinaris Barceló y una multa de más de 7.5 millones de pesos. Además, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por los hechos relacionados con el daño sufrido por Mincho.

El caso de Mincho también dio nombre a la llamada Ley Mincho, una reforma federal impulsada por organizaciones defensoras de los animales, particularmente Animal Heroes, que tomó como referencia el accidente que sufrió el ejemplar para promover cambios en la protección de los mamíferos marinos.

El movimiento buscó que su caso no quedara únicamente como una denuncia de maltrato, sino que sirviera para modificar las condiciones legales que permitían mantener delfines y otros mamíferos marinos en instalaciones destinadas a actividades comerciales y recreativas.

La reforma a la Ley General de Vida Silvestre fue aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025. Entre sus disposiciones establece restricciones a la captura, posesión, utilización y reproducción de mamíferos marinos, salvo excepciones relacionadas con la investigación científica, la conservación y el rescate.

También establece que los cetáceos deberán permanecer en corrales marinos y no en estanques de concreto, además de contemplar un periodo de transición para la reubicación de los ejemplares que ya se encontraban bajo cuidado profesional.