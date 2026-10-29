Kimi Antonelli busca en el GP de México ser el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1

Kimi Antonelli buscará el domingo en México convertirse, con apenas 20 años, en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 y el primer italiano en conquistar el título en más de 70 años.

Le basta con terminar entre los nueve primeros del Gran Premio de la Ciudad de México para asegurarse el título mundial.

Antonelli tendrá el domingo 20 años y 68 días. Y si conquista el título, el piloto de Mercedes le arrebatará el récord al alemán Sebastián Vettel, que tenía 23 años y 134 días cuando lo ganó en 2010.

"Estoy muy emocionado. Me encantaría asegurar el título con categoría, con un gran resultado", dijo Antonelli la semana pasada antes de ganar el GP de Estados Unidos, en Austin (Texas).

En apenas su segunda temporada en la Fórmula 1, Antonelli está a las puertas de un título que Italia espera desde hace más de siete décadas.

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El anterior monarca italiano en la categoría reina del automovilismo fue Alberto Ascari, con un bicampeonato en 1952 y 1953.

El primer campeón de la F1 fue también un italiano: Giuseppe Farina en la temporada inaugural de 1950.

El jueves, Antonelli se ausentó del encuentro de los pilotos con la prensa por motivos de salud, con anuencia de la Federación Internacional de Automovilismo.

La escudería Mercedes informó que "Kimi no se siente muy bien y está cansado porque se está recuperando de una enfermedad viral".

Está previsto que se incorpore el viernes a la primera y segunda tandas de ensayos libres.

One more tick to come for our 20-year-old history maker? ☑️ #F1 https://t.co/fxlMCqPe8A — Formula 1 (@F1) October 29, 2026

Russell y Hamilton, rendidos ante Kimi

Con nueve Grandes Premios ganados en 2026, Antonelli lidera el Mundial de pilotos con 365 puntos.

Le sigue de lejos, en segundo lugar, su coequipero británico George Russell con 242 unidades.

"Este año él (Kimi) ha rendido a un nivel superior al mío", reconoció Russell el jueves y aseguró que entre ambos existe una "excelente relación".

Antonelli y Russell tienen a Mercedes como líder del campeonato de constructores.

"A la hora de competir, cada uno se centra en lo suyo y trabaja con sus propios ingenieros para intentar sacar el máximo provecho", detalló Russell. El también británico Lewis Hamilton, de Ferrari, es tercero con 241 puntos.

A la temporada 2026 le restan cinco fechas. Con un máximo posible de 125 puntos por ganar, las probabilidades de ambos británicos de ser campeones son remotas.

Mexico City DRIFT! 💨🇲🇽 @SChecoPerez #F1 #MexicoGP @Cadillac_F1 https://t.co/EvNyf4kyGr — Formula 1 (@F1) October 29, 2026

A Antonelli le bastaría terminar noveno para llegar a 367 puntos y coronarse de manera automática, aunque en México buscará el título por todo lo alto con una victoria.

Hamilton, siete veces monarca mundial, sabe que esta disputa por el título de 2026 está perdida y reconoce que Antonelli "merece ser campeón".

Hamilton recordó que en 2024, cuando aún corría para Mercedes, Kimi ya estaba perfilado para un futuro brillante mientras se desempeñaba como piloto de pruebas de las Flechas plateadas.

"Kimi estaba cerca del equipo, nos seguía mucho", recordó Hamilton, también la semana pasada. "Yo sabía quien iba a sustituirme".

Antonelli puede ser el quinto piloto de la Fórmula 1 que gana el título mundial en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la capital mexicana.

Antes lo lograron los británicos John Surtees (1964), Graham Hill (1968) y Hamilton (2017 y 2018) y el neozelandés Denny Hulme (1967).

El retorno de Checo Pérez

Por su parte, Max Verstappen buscará hacerse con el podio. Es el máximo ganador en la historia del Gran Premio de México con cinco victorias y quiere terminar entre los tres primeros de la temporada. El neerlandés de Red Bull es cuarto con 236 unidades.

Otro factor de gran interés de este Gran Premio de México es el regreso del local Sergio Pérez con Cadillac, escudería debutante en Fórmula 1. Checo tomó en 2025 un año sabático tras su salida de Red Bull.

Su retorno a la pista mexicana coincidentemente será su Gran Premio número 300.

299 Grands Prix starts and counting... 🤩 Looking back at @SChecoPerez's career to date, with Checo set to be on the grid with Cadillac through 2029 💪 #F1 #MexicoGP https://t.co/M7ZNucW4UM — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

"Fue raro ver el Gran Premio de México desde casa, me costó mucho trabajo, me acordé de todas las emociones que pasaba", dijo el Checo en una rueda de prensa esta semana.

Pérez, de 36 años, ha corrido las 18 carreras de 2026 y no ha conseguido puntos.

A media semana, avivó los ánimos de la afición mexicana con un recorrido de exhibición en la emblemática avenida Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, ante miles de seguidores.