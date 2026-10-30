México rechaza declaración de Texas sobre propiedad de islas en frontera con Estados Unidos

La cancillería de México rechazó este viernes una declaración del gobierno del estado de Texas en que sostiene que nueve islas ubicadas sobre el limítrofe río Bravo pertenecen a dicha entidad estadounidense.

La postura mexicana se da luego de que una funcionaria de la Oficina General de Tierras de Texas (GLO por su sigla en inglés) declaró el lunes pasado que había identificado nueve islas "como propiedad perteneciente a dicho estado" y que podía acceder a ellas, supervisarlas y protegerlas.

"Ahora que la GLO ha confirmado que estas nueve islas pertenecen al estado de Texas" las fuerzas del orden podrán "despejarlas de cualquier actividad ilegal que pudieran encontrar", declaró la comisionada de tierras Dawn Buckingham, citada en un comunicado.

Tras esta declaración, la cancillería mexicana respondió que "la frontera entre México y Estados Unidos no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal".

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"Sus límites se definen por criterios establecidos en un tratado internacional", agregó en una nota informativa.

Detalló que el Tratado de Límites de 1970 establece que la división internacional corre por el centro del cauce normal del Río Bravo y que dicho límite "determina la soberanía de las tierras en ambos lados de la frontera".

"La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es la instancia facultada por ambos gobiernos para aplicar el Tratado y determinar de qué lado del límite se encuentra cada isla. Ninguna autoridad estatal tiene esa atribución", subrayó el despacho de Relaciones Exteriores.

Añadió que según el tratado, ningún país puede construir obras que a juicio de la CILA puedan desviar u obstruir el escurrimiento normal del río.