Leclerc domina y Bottas es penalizado en el primer día de prácticas libres del Gran Premio de México

Charles Leclerc dio este viernes las vueltas más rápidas en los dos ensayos libres del Gran Premio de México, que debería cerrar con la consagración de Kimi Antonelli como el campeón más joven de la Fórmula 1.

Al prodigioso volante italiano de Mercedes le bastaría el domingo con terminar en el noveno lugar para adjudicarse el título a los 20 años de edad con 68 días.

El monegasco cronometró con su Ferrari la vuelta más rápida de la segunda tanda en 1 minuto, 17 segundos y 827 milésimas para mejorar el registro de la primera sesión (1:18.128).

El piloto del "cavallino rampante" tuvo como escoltas primero a Kimi Antonelli a 659 milésimas y después al vigente campeón del mundo, el británico Lando Norris (McLaren), a 103 milésimas. Antonelli fue cuarto en el segundo ensayo a 217 milésimas de Leclerc.

Luego de ser cuarto en el primer ensayo, el británico Lewis Hamilton (Ferrari) estaba mejorando en el segundo, pero tuvo problemas de potencia y abandonó la práctica.

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De cara a su Gran Premio número número 300, el mexicano Sergio "Checo" Pérez tuvo dos prácticas discretas con Cadillac, escudería debutante en esta temporada.

El ídolo local fue decimoctavo en las dos tandas; en la primera terminó a 2 segundos y 267 milésimas de Leclerc, y en la segunda a 1.579.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó decimosexto y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) comenzó a correr a falta de 16 minutos y fue último.

Dura penalización para Bottas

La segunda práctica fue suspendida alrededor de cinco minutos por un contacto entre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls). Algunos fragmentos de los bólidos quedaron sobre la pista y apareció una bandera roja.

El piloto finlandés Valteri Bottas (Cadillac) recibió el viernes una penalización de 50 posiciones en la parrilla de salida y el domingo arrancará desde la última línea por la instalación de cinco nuevos elementos en la unidad de potencia de su monoplaza.

La Fórmula 1 explicó que el equipo de Cadillac instaló en el bólido de Bottas un motor de combustión interna, turbocompresor, sistema de almacenamiento de energía, unidad de control electrónico y unidad generadora de energía cinética.

El sábado se realizará la última práctica a las 11:30 locales (17:30 GMT) y la sesión de clasificación a las 15:00 horas tiempo de la Ciudad de México (21:00 GMT).

El Gran Premio de México está programado para el domingo a partir de las 14:00 horas locales (20:00 GMT).