Así llegó Rafa Márquez al GP de México para apoyar a Checo Pérez

Muchas personalidades se han dado cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, para poder ver a los pilotos que van a correr el Gran Premio de México, donde uno de los más buscados es Checo Pérez, quien recibió la visita de Rafa Márquez.

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Rafa Márquez aseguró que Checo Pérez es una leyenda de México

El técnico de la Selección Mexicana, llegó al Autódromo Hermanos Rodríguez para ver las pruebas del piloto mexicano, a quien ha descrito como leyenda de nuestro país, esto lo comentó en un encuentro con varios medios de comunicación, entre ellos ESPN.

“Felicitarlo, para nosotros los mexicanos es un ídolo, una leyenda. Y espero que disfrute su Gran Premio”

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También aseguró que el piloto de la Escudería Cadillac, ha sido muy entregado a sus fans, pues se ha ganado el cariño de la afición mexicana, por lo que se merece disfrutar de su carrera número 300 en la Fórmula 1.

¿Quién va a ser el ganador del Gran Premio de México?

De acuerdo con las palabras del estratega mexicano, el Gran Premio de México lo va a ganar Kimi Antonelli, quien podría estar asegurando ser el campeón de la temporada de Fórmula 1.

¡INVITADO ESPECIAL EN LA F1! 🇲🇽 Rafa Márquez, listo para apoyar a Checo Pérez en el GP de México. https://t.co/lKHjmyMilm — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 29, 2026

“Yo creo que ya está casi decidida. Vamos a disfrutarla y ver ya quizá al nuevo campeón”

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