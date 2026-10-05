Canelo Álvarez apostó por México y terminó perdiendo más de 130 mil pesos

La derrota de la Selección Mexicana ante Estados Unidos no solo dejó un mal sabor de boca entre los aficionados, también tuvo consecuencias para Canelo Álvarez. El boxeador tapatío decidió respaldar al Tri con una fuerte apuesta económica, pero el resultado terminó por dejarlo sin ganancias.

Antes del encuentro, Saúl “Canelo” Álvarez mostró en redes sociales el comprobante de su apuesta y dejó clara su confianza en el equipo mexicano con el mensaje: “¡Hoy gana México!”. El pugilista colocó 7 mil 182 dólares, cantidad que equivalía aproximadamente a 130 mil 443 pesos mexicanos.

La jugada podía representar una importante recompensa para el campeón mexicano. Si el Tri conseguía imponerse a Estados Unidos, Canelo habría recibido un pago total de 19 mil 458 dólares, es decir, alrededor de 335 mil pesos mexicanos.

Sin embargo, el resultado fue completamente distinto al esperado. México perdió 3-0 frente a Estados Unidos en el State Farm Stadium de Arizona, por lo que el boxeador terminó sin recuperar el dinero que había puesto en juego y se quedó con las manos vacías.

El encuentro también significó un duro golpe para el equipo dirigido por Rafa Márquez, quien sufrió su primera derrota desde que tomó el mando de la Selección Mexicana. El marcador comenzó a inclinarse a favor de los estadounidenses después de un error del arquero Raúl Rangel.

Al minuto 28, el guardameta mexicano no consiguió quedarse con el balón y dejó un rebote que Julián Hall aprovechó para abrir el marcador. El Tri tuvo una oportunidad clara para responder antes del descanso, pero Santiago Giménez desperdició una ocasión frente al arco tras un centro enviado por Luis Romo.

La segunda anotación llegó al minuto 62 y nuevamente tuvo como protagonista a Raúl Rangel. El portero intentó salir jugando, perdió la pelota ante Cavan Sullivan y el futbolista estadounidense aprovechó la situación para aumentar la ventaja y poner el 2-0.

La noche se complicó todavía más para Rafa Márquez cuando Mateo Chávez fue expulsado pocos minutos después del segundo tanto estadounidense. Con un jugador menos, el conjunto mexicano tuvo mayores dificultades para reaccionar y buscar la remontada.

En la recta final apareció otro error defensivo del Tri. Diego Campillo no logró resolver una jugada y Malik Tillman aprovechó la oportunidad para marcar el tercer gol de Estados Unidos y sentenciar el encuentro.

Así, Canelo Álvarez terminó pagando caro su confianza en la Selección Mexicana. La apuesta de más de 130 mil pesos se perdió junto con el partido, mientras que el equipo de Rafa Márquez cerró una noche complicada con su primera derrota y un contundente 3-0.