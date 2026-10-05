Gilberto Mora deja a la Selección Mexicana antes del partido contra Chile

La Selección Mexicana tendrá una ausencia importante para su último compromiso de la Fecha FIFA. Gilberto Mora dejará la concentración del equipo nacional luego de presentar molestias físicas, por lo que no estará disponible para el partido contra Chile.

El juvenil de Xolos de Tijuana viajó con el combinado nacional a Los Angeles, donde el equipo ya se instaló para preparar su siguiente encuentro. La noticia sobre su salida se confirmó aproximadamente una hora después de la llegada del grupo a la ciudad californiana.

De acuerdo con el comunicado de la Selección Mexicana, Mora causará baja debido a los problemas físicos que le impidieron participar en el compromiso anterior frente a Estados Unidos. El futbolista regresará con su club para continuar con su recuperación.

La baja representa una nueva modificación para Rafa Márquez, quien buscará conseguir su primera victoria como entrenador del Tri después de la derrota sufrida ante Estados Unidos. México llegó a Los Angeles con la mira puesta en cerrar la Fecha FIFA ante Chile.

Mora tuvo una participación limitada durante esta concentración. El futbolista disputó apenas 64 minutos de los 360 posibles con la Selección Mexicana y solamente tuvo actividad en el encuentro ante Colombia.

En aquel partido frente a Colombia, el jugador de Xolos consiguió marcar el gol que permitió a México rescatar un empate 1-1. Posteriormente, contra Perú permaneció en el banquillo y frente a Estados Unidos no fue convocado.

Además de Gilberto Mora, el Tri también tendrá otras ausencias para su próximo compromiso. Mateo Chávez abandonará la concentración después de recibir una suspensión, mientras que Hirving Lozano regresará a su club debido a una lesión.

Antes de confirmarse las bajas, Rafael Márquez y los futbolistas mexicanos fueron recibidos por aficionados en Los Angeles. El entrenador incluso se acercó a los seguidores para firmar playeras y tomarse fotografías, mientras jugadores como Santiago Giménez, Álvaro Fidalgo y Roberto Alvarado también convivieron con los aficionados.

El siguiente compromiso de la Selección Mexicana será el martes 6 de octubre frente a Chile. El partido se disputará en el Los Angeles Memorial Coliseum a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y el Tri tendrá que afrontarlo sin Gilberto Mora.