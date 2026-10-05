Luis Romo causa baja de la Selección Mexicana antes del partido contra Chile

La Selección Mexicana tendrá una nueva ausencia para su próximo compromiso de la Fecha FIFA. Luis Romo quedó fuera de la convocatoria debido a una lesión muscular y no podrá participar en el partido contra Chile.

El mediocampista de Chivas fue sometido a estudios médicos después de presentar molestias físicas. Los resultados determinaron que sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por lo que deberá abandonar la concentración.

A través de un comunicado, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales confirmó que Romo regresará con su club para continuar con su recuperación y seguimiento médico.

La decisión llegó después de que el cuerpo técnico esperara hasta el último momento para conocer la evolución del jugador. Luis Romo había tenido participación en los encuentros de esta Fecha FIFA ante Perú y Estados Unidos, por lo que era una de las opciones consideradas para el duelo frente a Chile.

Sin embargo, las pruebas médicas terminaron por descartar su participación. El futbolista regresará en las próximas horas a territorio mexicano para reincorporarse a la disciplina de Chivas.

Rafael Márquez suma cuatro bajas ante Chile

La salida de Luis Romo representa la cuarta baja que enfrenta Rafael Márquez para el encuentro ante la selección chilena.

El primer jugador que quedó fuera de los planes fue Hirving Lozano, quien presentó molestias físicas antes del partido frente a Estados Unidos y finalmente no pudo viajar con el combinado nacional a Los Ángeles.

Durante ese encuentro también se produjo la expulsión de Mateo Chávez, situación que le impedirá participar en el siguiente compromiso de la Selección Mexicana. El defensor regresó a la disciplina del AZ Alkmaar de Países Bajos.

A estas ausencias se agregó posteriormente la de Gilberto Mora. El joven futbolista presentó molestias físicas y se tomó la determinación de que regresara con su club para continuar con su proceso de recuperación.

Ahora, Luis Romo completa la lista de bajas que tendrá México para su enfrentamiento contra Chile.

El conjunto dirigido por Rafael Márquez tendrá que ajustar nuevamente su plan de juego para afrontar el compromiso sudamericano con varias ausencias, en una convocatoria que ha sufrido modificaciones conforme avanzó la Fecha FIFA.