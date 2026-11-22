Un automóvil Volkswagen Jetta se incendió la mañana de este domingo en las inmediaciones del fraccionamiento Villas del Mar 2, sobre la avenida Limonero, luego de que presuntamente presentara una falla en la batería, lo que provocó que comenzara a salir fuego de la unidad.

De acuerdo con el testimonio del conductor, momentos antes había salido de una tienda Chedraui y se dirigía a su domicilio cuando, al circular sobre la avenida Limonero, decidió detener la marcha del vehículo al percatarse de una posible falla.

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Sin embargo, poco después el automóvil comenzó a incendiarse, por lo que el conductor se alejó de la unidad para evitar resultar lesionado. Según su versión, el siniestro habría sido ocasionado por una falla en la batería del vehículo.

Tras el reporte de la emergencia, al lugar arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron las maniobras correspondientes para controlar las llamas y sofocar el incendio en su totalidad.

La intervención permitió evitar que el fuego continuara propagándose. El vehículo presentó daños derivados del siniestro, mientras que la situación fue atendida por los cuerpos de emergencia.