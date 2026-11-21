Una fuerte movilización de corporaciones policiacas y elementos de seguridad se registró en el asentamiento irregular Arroyo de los Franceses, en la colonia Manigua de Ciudad del Carmen, luego de que se reportara una riña entre varias personas y presuntas detonaciones de arma de fuego.

Como resultado del operativo, un hombre fue detenido, mientras que otro habría resultado lesionado y posteriormente se retiró del lugar, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el sitio, los hechos ocurrieron cuando un grupo de personas se encontraba conviviendo e ingiriendo bebidas embriagantes en las inmediaciones de la laguna de Términos.

Repentinamente, entre los presentes comenzó una discusión que escaló hasta convertirse en una riña, situación que habría derivado en el reporte de disparos.

Una mujer que presuntamente se encontraba entre el grupo manifestó que varias camionetas de la Policía Ministerial arribaron al sector y que, durante la intervención, los agentes habrían realizado detonaciones.

Sin embargo, esta versión no fue confirmada oficialmente y quedó sujeta a las investigaciones correspondientes.

Tras el reporte, las autoridades desplegaron un operativo y acordonaron el área para realizar las diligencias.

Agentes ministeriales efectuaron recorridos por distintos puntos del asentamiento, incluso en la zona de playa, en busca de posibles casquillos percutidos y otros indicios que permitieran esclarecer lo sucedido.

Durante estas acciones, un masculino fue detenido y trasladado a los separos de la comandancia municipal, presuntamente por una falta administrativa.

Mientras tanto, trascendió que otro joven habría recibido un impacto de arma de fuego y se retiró del lugar antes de que las autoridades pudieran localizarlo.

Incluso surgió la versión de que habría ingresado o caído a las aguas de la zona, por lo que una embarcación de la Secretaría de Marina inició un recorrido de búsqueda por el área; sin embargo, las labores concluyeron sin resultados positivos y no se logró ubicarlo.

Una vez finalizadas las diligencias y los recorridos de búsqueda, las autoridades retiraron el acordonamiento y exhortaron a los vecinos a evitar el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y las confrontaciones, con el propósito de prevenir nuevos incidentes.

Finalmente, el convoy interinstitucional se retiró del lugar, mientras que las circunstancias de la riña, las presuntas detonaciones y el paradero del supuesto lesionado quedaron pendientes de esclarecerse.