En los municipios que la Secretaría de Salud clasifica como zona segura de dengue, nueve personas resultaron positivas en una sola semana, y seis de ellas llegaron con signos de alarma: hemorragias, vómitos, irritabilidad o dolor abdominal intenso. El dato forma parte del reporte de la semana epidemiológica 45 (del 10 al 16 de noviembre), que lleva el acumulado de Yucatán a 138 casos confirmados, 20.7% menos que los 174 de 2025. La baja anual es real; lo que cambia es dónde está el virus y qué tan rápido avanza.

La cuenta es sencilla. Yucatán tiene casos confirmados en 26 de sus 106 municipios. Cuatro están en foco: Quintana Roo y Ticul, como primera y segunda zonas de epidemia, y Calotmul y Buctzotz, como focos amarillo y de alarma. Los otros 22 son los declarados zona segura (cálculo propio a partir de la clasificación de la semana 45). Es decir, “zona segura” no quiere decir sin contagios: quiere decir que sus casos no bastan, por tasa, para encender el semáforo.

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Y son muchos casos. Si se restan al total estatal los de los cuatro focos (36 en Ticul, cuatro en Buctzotz, tres en Calotmul y uno en Quintana Roo), quedan 94 de los 138 confirmados, 68%. La mayoría del dengue en 2026 vive fuera de los focos que atraen la atención.

Los signos de alarma no equivalen a dengue grave, pero indican que la enfermedad puede complicarse si el paciente no recibe atención. Las autoridades sanitarias recomiendan acudir al médico ante fiebre acompañada de vómitos persistentes, dolor abdominal intenso, sangrados o decaimiento extremo, y evitar la automedicación. Importa más en los 22 municipios sin etiqueta de foco, donde la percepción de bajo riesgo puede retrasar la consulta.

Ticul no afloja

Ticul sigue como segunda zona de epidemia estatal. Acumula 36 casos confirmados, 31 no graves y cinco con signos de alarma, 26.1% del estado. A la semana 43 tenía 26; es decir, 10 más en dos semanas. Seis de los 15 casos confirmados de la semana 45 residen allí. Calotmul suma tres casos y Buctzotz, cuatro. Quintana Roo, el municipio menos poblado de Yucatán, mantiene un solo caso confirmado en octubre y, aun así, figura como primera zona de epidemia: el semáforo se mide por tasas y, en municipios pequeños, pocos casos bastan para encender el rojo.

En total, ocho de los 15 casos confirmados de la semana tuvieron signos de alarma, más de la mitad. Los otros siete fueron dengue no grave, el tipo en que el paciente se recupera después de la etapa de fiebre.

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La carrera contra el cierre

El año pasado terminó con 192 casos confirmados, según los cortes previos de la SSA. A esta fecha, 2025 llevaba 174, así que el estado solo sumó 18 en el tramo final. A 2026 le faltan 54 para igualarlo. Si el promedio de las últimas dos semanas, 13.5 casos semanales, se mantuviera, se alcanzaría en cuatro semanas, y quedan unas siete. No es una proyección oficial ni está dicho que ocurra, pero el cierre del año pasado ya no está lejos.

El ritmo explica la preocupación. El 28 de septiembre Yucatán tenía 51 confirmados; hoy tiene 138: 87 casos en siete semanas, 63% del total del año (cálculo propio). Del 2 al 16 de noviembre se sumaron 27, contra 21 y 15 en las dos semanas previas, y en mayo el estado tenía apenas nueve contagios, la cifra más baja de la Península. La demanda de consultas también sube: 114 casos probables en la semana 45, contra 91 en la 44, 25% más. El acumulado de probables, 2,724, sigue 26% abajo de los 3,686 de hace un año.

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La gravedad, por ahora, luce menor que en 2025: 59 casos con signos de alarma (42.8%) contra 91 (52.3%), y uno grave contra siete. Pero el perfil cambió en la última semana, cuando más de la mitad de los nuevos casos traía signos de alarma.

Cuatro muertes bajo estudio

La semana 45 trajo una defunción por probable dengue, después de tres en la semana 44. Antes hubo una en la semana 39 y cuatro semanas sin reportes. En total, 18 personas murieron en 2026 con síntomas compatibles: en 10 ya se descartó el dengue, ocho siguen en estudio y ninguna está confirmada. A la misma fecha de 2025 había dos confirmadas.

Hasta ahora, los 10 casos resueltos fueron descartados, lo que no permite anticipar el resultado de los ocho pendientes. La SSA no publica cuánto tarda el dictamen, de modo que se trata de resultados sin fecha.

Un virus que gana territorio

En enero solo había casos en Mérida y Progreso; en agosto se sumaron Sotuta, Oxkutzcab, Cansahcab, Ticul, Valladolid y Espita; en octubre, Kanasín, Tixcacalcupul, Temozón, Quintana Roo y Tecoh. La memoria de 2023 explica por qué las autoridades no bajan la guardia: ese año Yucatán sumó 10,460 casos confirmados y 21 muertes. Después vinieron dos años bajos, con 368 casos en 2024 y 192 en 2025.

En el país, la semana 45 dejó 22 defunciones por probable dengue, 660 casos confirmados y 4,029 probables. El acumulado es de 10,691 confirmados, con 33 muertes confirmadas, 266 en estudio y 196 descartadas. Yucatán aporta 1.3% de los casos confirmados y 3.6% de las defunciones probables: 18 de 495.

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Con siete semanas por delante, la etiqueta de zona segura será puesta a prueba en las próximas semanas, tanto en los consultorios como en las estadísticas.