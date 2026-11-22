Personas que se hacen pasar por representantes de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo (Canacope) buscan obtener dinero de propietarios de negocios en Mérida mediante cobros no autorizados. La organización empresarial alertó sobre esta práctica, que se repite cada año, y pidió a los comerciantes verificar la identidad de quienes llegan a sus establecimientos en su nombre.

Luis Enrique Contreras Ramírez, presidente de Canacope en Mérida, denunció que personas ajenas a la institución utilizan su nombre para solicitar pagos, aprovechando que algunos propietarios desconocen quiénes están facultados para realizar gestiones ante los negocios.

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La advertencia cobra relevancia ante la cercanía de diciembre, cuando se incrementa el movimiento comercial por las compras navideñas, el pago de aguinaldos y las celebraciones de fin de año.

El dirigente explicó que los intentos de cobro indebido no constituyen una situación nueva, pues cada año se detectan personas que se presentan como promotores de la cámara sin estar autorizadas.

Sin embargo, el organismo no proporcionó cifras sobre el número de establecimientos afectados durante 2026, los montos exigidos ni las denuncias formales que pudieran haberse presentado.

Cobros sin autorización

Contreras Ramírez precisó que los representantes acreditados de Canacope deben portar un gafete de identificación y una playera azul con el logotipo de la organización.

Estas características permiten a los propietarios reconocer al personal que realiza visitas en nombre de la cámara, aunque recomendó comprobar directamente su acreditación antes de entregar dinero.

La organización trabaja en un programa de certificación de promotores y uniformes para reforzar los mecanismos de identificación y evitar que terceros utilicen indebidamente su representación.

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El presidente del organismo pidió a los comerciantes no confiar únicamente en la presentación verbal de quienes solicitan pagos y consultar los canales institucionales para comprobar si pertenecen a Canacope. También recomendó reportar ante las autoridades correspondientes cualquier intento de cobro irregular.

Comerciantes, ante una temporada clave

Los intentos de engaño preocupan al sector en vísperas de diciembre, uno de los periodos de mayor actividad para los pequeños establecimientos.

Canacope cuenta con aproximadamente mil afiliados directos y reporta presencia en más de 10 mil negocios de Yucatán, según los datos proporcionados por su dirigencia.

Contreras Ramírez explicó que los comerciantes esperan una recuperación de sus ventas durante el último mes del año, después de un periodo de menor movimiento económico.

Atribuyó la disminución reciente de la actividad a los gastos acumulados por las familias durante la conmemoración del Día de Muertos, El Buen Fin y las visitas a la Feria Yucatán Xmatkuil.

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A su juicio, estos desembolsos redujeron temporalmente el dinero disponible para otras compras, situación que afecta especialmente a los establecimientos de menor tamaño.

No obstante, la cámara no presentó cifras comparativas que permitan medir la magnitud de esa disminución.

El dirigente consideró que el panorama mejorará con el pago de aguinaldos y el incremento del consumo relacionado con las celebraciones de la Virgen de Guadalupe, las posadas escolares, Navidad y Año Nuevo.

Para el cierre de 2026, el organismo prevé un crecimiento de entre 20 y 30% en la actividad comercial de sus agremiados. La estimación corresponde a una expectativa empresarial y todavía no representa un aumento comprobado en las ventas.

Preparan mercancía navideña

En distintos establecimientos de Mérida ya comenzaron a exhibirse juguetes, adornos, regalos y otros artículos relacionados con las festividades de diciembre.

Los comerciantes buscan aprovechar la demanda de productos para reuniones familiares, intercambios de obsequios y celebraciones de fin de año.

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Como referencia, durante diciembre de 2025 el sector manejó estimaciones de incrementos de hasta 50% en las ventas de determinados negocios respecto de una jornada habitual.