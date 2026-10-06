Argentina vs. Benín: dónde ver EN VIVO la despedida de Lionel Messi

El Monumental de Buenos Aires será escenario de una noche histórica para el futbol argentino. Lionel Messi disputará ante Benín el que, de acuerdo con la información proporcionada, será su último partido con la camiseta de la Selección Argentina, después de más de dos décadas de representar a la Albiceleste.

La despedida contará con un ambiente especial, pues se espera la presencia de más de 85 mil aficionados en el estadio. Además, entre los invitados estarán varios integrantes del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022, algunos de los cuales todavía forman parte del seleccionado.

Uno de los jugadores que también podría vivir una jornada especial es Nicolás Otamendi, quien, al igual que Messi, aparece entre los futbolistas que dejarían la selección.

¿Cuándo juega Argentina vs. Benín?

El encuentro entre Argentina y Benín se disputará este martes 6 de octubre en el Monumental de Buenos Aires.

Estos son los horarios señalados para el partido:

México: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos, horario del Este: 19:00 horas

19:00 horas Argentina: 20:00 horas

20:00 horas España: 1:00 de la madrugada del miércoles

El partido tendrá como principal atractivo la despedida de Messi, por lo que la atención estará puesta no solamente en el resultado, sino también en el homenaje preparado para el capitán argentino.

Benín será el último rival de Messi con Argentina

El conjunto africano tendrá una cita inédita frente a la Selección Argentina, ya que será la primera vez que ambas selecciones se enfrenten.

Los Guepardos de Benín nunca han disputado una Copa del Mundo y actualmente se encuentran fuera de los primeros puestos del ranking FIFA. Además, el equipo llega después de sufrir derrotas contundentes ante rivales como Nigeria, Burkina Faso y Senegal.

Por ello, Argentina parte como favorita para este compromiso, aunque el interés principal estará en todo lo que ocurra alrededor de la última presentación de Lionel Messi con la camiseta nacional.

¿Dónde ver Argentina vs. Benín en vivo?

En Argentina, el partido podrá seguirse por Telefe, Mi Telefe, TyC Sports y TyC Sports Play. También estará disponible mediante plataformas de televisión y streaming como Flow, DGo y Telecentro Play.

Para los aficionados que se encuentren en Estados Unidos, la transmisión estará disponible a través de TyC Sports en Fubo, plataforma que ofrece una prueba gratuita y cuenta con un plan en español que incluye más de 50 canales.

En México, el partido será transmitido por ViX a través de Prime Video, de acuerdo con la información proporcionada.

Mientras tanto, en España, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.

Una noche especial para Lionel Messi

Más allá del resultado, el partido entre Argentina y Benín quedará marcado por la despedida del futbolista que durante más de 20 años llevó la camiseta de la Albiceleste.

El Monumental será el escenario elegido para acompañar a Messi en una jornada que reunirá a miles de aficionados, compañeros y figuras vinculadas con la historia reciente de la selección.