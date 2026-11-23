Dos robos a transeúnte con violencia se reportaron este lunes en Chetumal: el primero, alrededor de las 13:00 horas, contra un hombre al que, tras ser asaltado con un arma de fuego, solo le arrebataron una bolsa; el segundo, cerca de las 14:45 horas, contra una mujer de 56 años que fue amenazada con una pistola cuando caminaba por la banqueta de la avenida Álvaro Obregón, entre las avenidas Héroes y Benito Juárez, en la colonia Centro.

Según el relato de la afectada, un hombre vestido de negro la interceptó mientras avanzaba por la acera, le colocó el arma a la altura de la sien y le arrebató un bolso color café. Dentro llevaba aproximadamente 1,500 pesos en efectivo, su credencial para votar del INE y varias tarjetas bancarias.

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La mujer señaló que, tras el despojo, el presunto agresor subió a una motocicleta negra con azul en la que lo esperaba otro hombre, también vestido con ropa oscura. Ambos huyeron sobre la avenida Álvaro Obregón.

Tras el hecho, se le ofreció a la víctima el traslado a la Fiscalía General del Estado para que presentara su denuncia formal.

En casos de robo con violencia, las corporaciones de seguridad suelen recomendar a las víctimas denunciar ante la Fiscalía, reportar de inmediato el robo de tarjetas bancarias a las instituciones financieras para bloquearlas y tramitar la reposición de documentos oficiales como la credencial del INE.

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