México podría ser sede del Mundial de Clubes de la FIFA en 2029 o 2033

La Federación Mexicana de Futbol (FMF), mantiene abierta la posibilidad de buscar ser nuevamente sede de una justa internacional en los próximos años, luego de la experiencia que se tuvo en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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¿Cuándo México sería sede del Mundial de Clubes de la FIFA?

Todo apunta que la FMF, busca ser la sede del Mundial de Clubes de la FIFA, las posibilidades hasta el momento que se han mencionado son los certámenes de 2029 o 2033, por lo que se están buscando las condiciones necesarias para poder ser candidatos de forma oficial.

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Luego de la buena impresión y números que dejó la organización de la pasada Copa del Mundo, la FMF busca aprovechar ese impulso para que México pueda ser la sede de un certamen internacional, en este caso del Mundial de Clubes de la FIFA.

¿Quiénes serán los rivales de México para ser sede del Mundial de Clubes de la FIFA?

El camino para México, luce bastante complicado, pues se sabe que la FIFA, ya ha recibido candidaturas de al menos tres países para la edición de 2029, donde están Qatar, Brasil y España, quien entraría en conjunto con Portugal y Marruecos, pues podría ser una prueba antes de la Copa del Mundo de 2030.

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