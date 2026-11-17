El número uno del mundo, Alexander Zverev, se clasificó para las semifinales del Masters ATP al vencer por séptima vez en igual cantidad de partidos al estadounidense Ben Shelton (4º), este martes en Turín.

Zverev se impuso por 6-2 y 7-6 (7/4) para firmar su segunda victoria en sets en el torneo que se disputa en Turín (Italia), que le garantiza terminar entre los dos primeros del grupo John McEnroe.

El alemán arrebató de entrada el servicio a Shelton. El estadounidense, de 24 años, se rebeló brevemente con 2-1 y dos bolas de contrabreak que no consiguió aprovechar.

A continuación, volvió a perder su saque y Zverev se adjudicó la primera manga en 39 minutos, cerrándola con dos aces consecutivos.

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En el segundo set, Shelton llevó la iniciativa hasta el 6-6, no sin un gran susto y otras dos bolas de break en el noveno juego, antes de desperdiciar en el tie-break su última oportunidad con una derecha que se fue por la línea lateral y quedar fulminado en la bola de partido por un passing imposible de Zverev.

El alemán, de 29 años, cerrará su fase de grupos este jueves contra el francés Arthur Fils (7º).

Shelton, por su parte, se enfrentará a la revelación española del año, Rafael Jodar (10º), que ha perdido sus dos primeros partidos, incluido el de este martes contra Fils (4-6, 6-2 y 6-2).

Zverev ya ha conquistado en dos ocasiones, en 2018 y 2021, el Torneo de Maestros.