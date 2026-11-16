Gerard Piqué, accionista mayoritario del FC Andorra, declaró que es "injusta" la sanción de 12 partidos que se impuso al portero de su equipo, Jesús Owono, tras protagonizar una colisión que provocó la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel.

El portero de Guinea Ecuatorial fue expulsado en un partido de la segunda división de España el 2 de noviembre, tras salir corriendo hacia el centro del campo y chocar con De Miguel al intentar despejar un balón aéreo.

Debido al choque, De Miguel, de 30 años, fue ingresado en terapia intensiva en un centro de salud y murió al día siguiente.

El órgano disciplinario de la Federación Española suspendió 12 partidos al guardameta. El fallo destaca que el acta arbitral hizo constar que Owono fue expulsado por "impactar bruscamente" a De Miguel y que "la propia descripción arbitral permite apreciar la especial gravedad de la acción".

Para Gerard Piqué imponer el castigo más severo colocó a Owono "en una situación que no es justa".

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La sanción pone al portero "en una situación que no se merece, porque él no es el culpable de que todo esto haya pasado", dijo el exdefensa del Barcelona y la selección española en un video publicado la noche del lunes en TikTok.

Piqué consideró que la sanción "tiene que ser por la acción, no por las consecuencias", al comparar la tragedia de Tenerife con otra jugada similar que tuvo un saldo menos trágico y una sanción inferior.

Fuentes de la Policía de España informaron a la AFP que se abrió una investigación sobre lo ocurrido bajo supervisión judicial, siguiendo un procedimiento estándar utilizado en casos de muertes no naturales.

Owono, de 25 años, ha dicho que está atravesando "los días más difíciles" de su vida.

Piqué señaló que el golero necesitará "más de doce partidos para poder estar disponible y poder competir". Resaltó la gran conmoción que el incidente provocó en el mundo del futbol y lamentó que no hay sanción que devuelva la vida del futbolista fallecido.