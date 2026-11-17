Carlos Canabal Ruiz, de 52 años, quien se desempeñó como presidente municipal interino de Benito Juárez durante el periodo 2004-2005, fue detenido en Mérida, Yucatán, mediante una orden de aprehensión girada por un juez de control de la Ciudad de México, por su probable responsabilidad en el delito de administración fraudulenta en perjuicio de una empresa.

La detención ocurrió el lunes 16 de noviembre, en la colonia Altabrisa, donde agentes investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y fuerzas federales, lograron establecer su paradero y ejecutar el mandato judicial. De acuerdo con reportes locales, el operativo se realizó sobre la calle 22, frente a las instalaciones de DHL.

Tras su captura, el exfuncionario fue trasladado ante las autoridades correspondientes en Yucatán, mientras se organizaba su traslado a la Ciudad de México para quedar a disposición del juez que ordenó su aprehensión, quien deberá determinar su situación jurídica.

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La nueva orden judicial está relacionada con una investigación por administración fraudulenta que involucra operaciones y contratos entre la empresa Inteligencia México, vinculada a Canabal, y la financiera Unifin. De acuerdo con información difundida por medios nacionales y declaraciones del abogado de la empresa LV, se trata de un expediente distinto al proceso penal que el exalcalde ya enfrentaba por un presunto quebranto económico de 531 millones de pesos.

La captura ocurre casi 19 meses después de que Canabal Ruiz dejara de ser localizado por las autoridades, luego de abandonar el domicilio donde cumplía prisión domiciliaria en San Pedro Garza García, Nuevo León, el 26 de abril de 2025. En ese momento se encontraba sujeto a una medida cautelar que contemplaba vigilancia mediante un brazalete electrónico.

El exfuncionario había sido detenido inicialmente el 9 de febrero de 2024 en Quintana Roo, por una investigación relacionada con un presunto quebranto de 531 millones de pesos en perjuicio de la empresa LV, vinculada con Inteligencia México. Posteriormente fue trasladado a Nuevo León, donde permaneció en el Centro de Reinserción Social número 1 de Apodaca.

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En diciembre de 2024 obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria, bajo vigilancia policial y monitoreo electrónico, luego de que se argumentaran problemas de salud. Sin embargo, meses después abandonó el inmueble donde debía permanecer y dejó de ser localizado, por lo que las autoridades lo declararon sustraído de la justicia y se iniciaron acciones para dar con su paradero.

Cabe señalar que la detención realizada en Mérida no corresponde directamente a la orden de reaprehensión derivada de su salida del domicilio en Nuevo León, sino a un nuevo mandato judicial emitido por un juez de control de la Ciudad de México por la investigación de administración fraudulenta relacionada con operaciones empresariales.

Además de estos procedimientos, Canabal Ruiz enfrenta señalamientos e investigaciones en Quintana Roo relacionados con el presunto manejo irregular de recursos y operaciones financieras. La detención representa un nuevo procedimiento judicial para el exalcalde interino, quien estuvo al frente del Ayuntamiento de Benito Juárez entre 2004 y 2005.