La influencer Paola Dalay ha fijado su postura tras la difusión de diversas fotografías y videos en los que su expareja, el actor José Eduardo Derbez, aparece conviviendo de forma cercana con la DJ y violinista sinaloense Mariana BO. La reacción de la modelo ha generado gran revuelo entre los seguidores de ambas figuras.

La reacción se dio a conocer durante la mañana de este martes a través del programa televisivo ‘Sale el Sol', donde el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló el mensaje directo que intercambió con la creadora de contenido respecto a las especulaciones de un posible romance.

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¿Qué dijo Paola Dalay sobre las fotos de José Derbez y Mariana BO?

De acuerdo con el testimonio presentado al aire por Infante, al cuestionar directamente a Dalay sobre si tenía conocimiento previo de un vínculo sentimental entre el hijo de Eugenio Derbez y la productora musical, ella respondió textualmente: “No, no sabía, se supone que era su ‘amiga’”.

Asimismo, la influencer evidenció que sigue al tanto de la conversación mediática al interactuar con un "me gusta" en una publicación de Instagram del programa ‘Despierta América’ que abordaba dichas versiones en las que el hijo de Eugenio Derbez tendría una relación con la DJ.

Por su parte, Mariana BO abordó el tema este mismo martes 17 de noviembre en entrevista para el programa ‘Ventaneando’, donde aclaró que por el momento únicamente mantiene una amistad con José Eduardo Derbez. La DJ explicó calificó a José Eduardo como una persona "muy linda".

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