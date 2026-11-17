La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, rechazó este martes 17 de noviembre la posibilidad de realizar una segunda encuesta en Michoacán y Nuevo León, como lo ha solicitado el Partido del Trabajo (PT) para definir las coordinaciones de Defensa de la Transformación y la Soberanía rumbo a las elecciones de 2027.

La dirigente aseguró que no existe un acuerdo entre los partidos de la coalición para repetir las mediciones y sostuvo que Morena mantendrá los resultados de los procesos internos que dieron el triunfo a Carlos Torres Piña, en Michoacán, y Clara Luz Flores, en Nuevo León.

"Nosotros no estamos planteando una segunda encuesta; el PT lo declara, pero no es un acuerdo de la coalición", declaró Montiel.

¿Por qué Morena rechaza otra encuesta en Michoacán y Nuevo León?

Ariadna Montiel explicó que el planteamiento fue presentado por el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, durante un encuentro que sostuvieron en Nuevo León.

Sin embargo, precisó que Morena mantiene su postura de respetar la convocatoria aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional y descartó repetir las mediciones.

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La dirigente señaló que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tampoco respalda la realización de nuevas encuestas.

Asimismo, aclaró que Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados federales del PT, no participa en la mesa de negociación de la coalición, por lo que los acuerdos se mantienen directamente con Alberto Anaya.

PT insiste en medir a Raúl Morón y Carlos Torres Piña

Pese a la negativa de Morena, Reginaldo Sandoval reiteró que existe un acuerdo para realizar una segunda encuesta en Michoacán.

El legislador sostuvo que esta medición permitiría comparar a Raúl Morón, respaldado por el PT, con Carlos Torres Piña, designado coordinador estatal por Morena.

En Nuevo León, el PT también solicitó una nueva encuesta entre Clara Luz Flores y Jesús Elizondo.

Sandoval aseguró que todavía existe margen para alcanzar acuerdos y mantener la unidad entre los partidos aliados.

¿Está en riesgo la alianza Morena-PT rumbo a las elecciones de 2027?

Las diferencias entre ambas dirigencias ocurren antes del inicio de las precampañas para las elecciones de 2027, cuando se renovarán las gubernaturas de Michoacán y Nuevo León.

Aunque el PT mantiene su exigencia de nuevas mediciones, Morena no contempla modificar los resultados de las encuestas realizadas.

Por ahora, Carlos Torres Piña y Clara Luz Flores conservan sus coordinaciones estatales, mientras continúan las negociaciones entre las dirigencias para definir las candidaturas de la eventual coalición electoral.

IO