Tiger Woods participará a inicios de diciembre en el Hero World Challenge, un torneo no oficial que hospeda anualmente en Bahamas, en la que será su primera competencia en más de dos años.

El ícono del golf fue incluido este martes en calidad de invitado en la exclusiva lista de 20 jugadores que jugarán el evento, que tendrá lugar en Albany entre el 3 y 6 de diciembre.

En ella también figuran los estadounidenses Scottie Scheffler, número uno del golf mundial, y Justin Thomas, el mejor amigo de Tiger en el circuito.

Woods, que este martes compartió el anuncio en su cuenta de Instagram, declaró una semana atrás que se sentía "mejor" y había estado "entrenando bastante".

"Voy a estar en el Hero (World Challenge) de todas formas, así que nos vemos allí", dijo con una sonrisa a la radio Sirius XM.

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El golfista creó este torneo en 2000 junto a su padre, Earl Woods, para recaudar fondos para su fundación benéfica TGR.

Tiger, que cumplirá 51 años el próximo mes, no compite oficialmente desde el Abierto Británico de julio de 2024 debido a diversos problemas físicos y al accidente de tráfico en el que se vio involucrado el pasado marzo cuando preparaba su retorno en el Masters de Augusta.

El vehículo que manejaba el ganador de 15 títulos de Grand Slam impactó a una camioneta con remolque y volcó en una zona cercana a su residencia en Jupiter Island, Florida.

Tras el accidente, que no causó heridos, el golfista dio negativo en una prueba de alcoholemia, pero se negó a realizar un análisis de orina para detectar la presencia de drogas o medicamentos en su organismo.

Woods, que se ha sometido a múltiples cirugías de espalda y pierna, portaba en el bolsillo dos pastillas de hidrocodona, un potente analgésico opioide utilizado para aliviar dolores, de acuerdo con el reporte policial.

"Volver más fuerte"

El golfista terminó llegando a un acuerdo por el que se declaró culpable de varios cargos y su permiso de conducir fue revocado por un periodo de cinco años.

Poco después del accidente Woods anunció su intención de tomarse una pausa del golf para llevar a cabo un tratamiento que, según medios, tuvo lugar en un centro de Suiza.

"Conozco y entiendo la gravedad de la situación en la que me encuentro hoy", afirmó entonces el californiano. "Estoy comprometido a tomarme el tiempo necesario para volver en un lugar más saludable, más fuerte y más enfocado, tanto en lo personal como en lo profesional".

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El accidente fue el último de una larga lista de incidentes que han rodeado la legendaria carrera de Woods, considerado uno de los mejores golfistas de la historia.

En 2021 padeció un accidente automovilístico más grave en California por el que estuvo cerca de que le amputaran la pierna derecha y cuyas secuelas han lastrado sus repetidos intentos de volver a la competición.

En caso de que su regreso en Bahamas transcurra con normalidad, Woods podría también participar entre el 17 y 20 de diciembre en el PNC Championship, el torneo familiar de exhibición que ha jugado varios años junto a su hijo Charlie.