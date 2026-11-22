El Guadalajara del argentino Gabriel Milito se adjudicó el liderato del torneo Apertura 2026 del futbol mexicano este domingo al vencer 1-0 a Cruz Azul, en duelo por la Jornada 17 de la fase regular.

Con este resultado, los partidos de la Liguilla del futbol mexicano se disputarán de la siguiente manera:

-Guadalajara-Pachuca

-Cruz Azul-León

-América-Monterrey

-Atlas-Toluca

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Las Chivas de Guadalajara lograron su novena victoria, acumularon siete juegos consecutivos sin perder y terminaron con 33 puntos. En tres torneos al frente del Rebaño es la primera vez que Milito logra el liderato.

En el Apertura 2025 quedaron sextos y fueron segundos en el Clausura 2026. En los tres clasificaron a la fase final.

Bajo el mando del mexicano Joel Huiqui, la Máquina del Cruz Azul sufrió su quinta derrota y se quedó en segundo lugar con 32 unidades.

El equipo celeste, vigente campeón, llegó a este partido con cinco victorias al hilo y siete partidos sin perder.

Efraín Álvarez marcó el gol para la victoria del Rebaño con un disparo de zurda cruzado dentro del área al minuto 21.