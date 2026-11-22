Se encendieron las luces artificiales de los Taxistas Juniors de Cancún, al anotar 11 carreras, las cuales fueron vitales para vencer a sus aguerridos rivales los Baseball Boys, en el juego número dos y último de la Serie Final de la Segunda Fuerza de la Liga Municipal de Benito Juárez, disputado en el estadio Fernando "Toro Valenzuela" de Cancún.

En el primer inning, los Taxistas tomaron una ventaja que no perderían, al anotar tres veces en el amanecer de la contienda con sencillos remolcadores de Carlos Hernández y Fernando Cahum con lo que pusieron la pizarra 3-0.

Mientras los Baseball Boys tuvieron capacidad de reacción con un par de timbrazos en los spikes de Fernando Alejo y Oscar Ruiz Jr., pero después de eso ya no volvieron a pisar el pentágono; mientras que los “ruleteritos” recuperaron esas dos rayitas en la parte alta del segundo episodio, mediante imparables productores de Emiliio López y Jaír Baeza, colocando el score 5-2 a su favor.

Posteriormente el pizarrón se puso 7-2 para los dirigidos por Henry Trejo, con registros solitarios en los capítulos cuatro y cinco, conseguidos por Damián Contreras y Carlos Hernández.

Finalmente, la pizarra quedó 11-2, a favor de los “chafiretitos”, con una carrera en el séptimo capítulo, dos en el octavo y una más en el noveno.

Noticia Destacada Conquistan Cardenales de Crucero San Luis su 11° campeonato tras derrotar 5-4 a Titanes de Hopelchén

Los mejores bateadores por los monarcas fueron; Jaír Baeza, quien bateó de 5-3 con un timbrazo y dos remolques, al igual que Fernando Cahum; mientras que Carlos Hernández se fue de 4-2 con tres carreras producidas.

Mientras, por los Baseball Boys en una causa perdida, Oscar Ruiz Jr. dio tres imparables; en tanto que con dos terminaron el partido Iván Aguirre y Guillermo Ríos.

El pitcher ganador fue Pablo Paredes Jr., en labor de cinco innings un tercio, nueve hits, dos carreras, una limpia y una base por bolas; con el salvamento de José Barragán, ya que, pese a la diferencia en el carreraje, él lanzó tres entradas dos tercios, de un imparable, cinco abanicados y dos caminados.

La derrota recayó en el guante de Yadier Gutiérrez, con trabajo de un episodio y un tercio, cuatro indiscutible, cinco anotaciones que fueron limpias, dos pasaportes.

Al final, el pitcher de los Taxistas, José Barragán fue nombrado el Jugador Más Valioso, gracias a que ganó el juego uno y salvó el segundo, con un trabajo total de ocho innings dos tercios, cuatro hits, tres carreras, dos de ellas sucias y ocho ponches.