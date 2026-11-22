Al perder el control del volante, un chofer de una unidad de carga pesada sufrió una volcadura, y quedar atravesada sobre la cinta de rodamiento generó un caos vehicular en ambos sentidos por la carretera federal Campeche-Champotón.

Tras el percance, no se reportaron personas lesionadas, sólo daños materiales y afectaciones al tránsito vehicular por varias horas. Tampoco hubo reportes de rapiña.

De acuerdo con los datos recabados, el percance se registró la tarde de este domingo sobre el carril Champotón-Carmen, a la altura del poblado de Punta Xen.

Tras la volcadura, la pesada unidad quedó atravesada sobre la vía federal, generando largas filas de vehículos, situación que provocó demoras para que llegaran a sus respectivos destinos.

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Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de verificar el reporte, y posteriormente a abanderar la zona para evitar ocurriera otro accidente carretero.

Hasta el momento, no hay reportes oficiales; sin embargo, trascendió que el chofer habría perdido el control del volante, y al no poder controlar la situación, sufrió la volcadura, quedando atravesado sobre la cinta de rodamiento.

Por su parte, una grúa del servicio particular se encargó de retirar la unidad siniestrada, por lo que, hasta el cierre de la edición, ya había sido despejada y la circulación restablecida. No se precisó cuántas horas estuvo cerrada esta vía federal. Se estima que fueron más de tres horas aproximadamente.

Por otro lado, a través de redes sociales, y grupos de mensajería, algunos conductores subieron gráficas para ilustrar las largas filas y embotellamientos, derivados de este percance carretero que por fortuna sólo quedó en daños materiales.