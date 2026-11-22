Una movilización de autoridades y cuerpos de emergencia se registró la tarde de este domingo en la colonia Obrera de Ciudad del Carmen, luego de que se reportara a un hombre lesionado que se encontraba tendido a mitad de la vialidad, a la altura de la bajada del puente ubicado sobre la avenida Malecón de la Caleta, en el cruce con la avenida Periférica Norte. El reporte generó la intervención de elementos de seguridad y personal de auxilio, quienes acudieron para verificar la situación y proporcionar atención al afectado.

El lesionado fue identificado como Vicente García García, un hombre de complexión robusta que, al momento del accidente, se desplazaba a bordo de un triciclo de color amarillo. De acuerdo con la información recabada, se dirigía hacia su domicilio, ubicado en la colonia San Nicolás, por lo que transitaba por esta importante zona de conexión vial cuando ocurrió el percance.

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Los hechos se registraron cuando el hombre descendía del puente y, al llegar a la parte baja, intentó realizar una maniobra para dar vuelta e incorporarse a la vialidad. Sin embargo, durante el movimiento perdió el control de su unidad de pedales, lo que provocó que el triciclo terminara volcado y él cayera sobre el pavimento, quedando a mitad de la circulación vehicular.

Como consecuencia de la caída, Vicente García García sufrió una lesión en el hombro derecho, aparentemente una luxación, además de presentar dificultades para incorporarse y continuar su camino. Su presencia sobre la cinta de rodamiento representaba un riesgo, por lo que algunas personas que transitaban por el lugar se acercaron inmediatamente para auxiliarlo y evitar que pudiera sufrir otro percance.

Debido a la caída Vicente García García sufrió una lesión. / Por Esto.

Entre las primeras personas que le brindaron apoyo se encontraba un elemento auxiliar vial de la Policía, quien colaboró para atender la situación y mantener cierta precaución en el área mientras llegaban los cuerpos de emergencia. Minutos después arribaron integrantes de Bomberos Tácticos, quienes participaron en las labores de asistencia y proporcionaron atención inicial al hombre lesionado.

Posteriormente, paramédicos de Protección Civil se presentaron en el sitio para realizar una valoración más detallada de sus condiciones físicas. Tras revisar la lesión que presentaba en el hombro derecho y determinar que necesitaba atención médica especializada, procedieron a brindarle asistencia prehospitalaria para posteriormente trasladarlo a un hospital de la ciudad, donde recibiría la atención correspondiente.

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Durante la movilización también llegó una familiar del lesionado, quien fue informada de lo ocurrido y permaneció pendiente de su estado de salud. Mientras tanto, el triciclo amarillo en el que viajaba quedó fuera de circulación y fue resguardado por una vecina de la zona, quien ofreció mantenerlo bajo su cuidado para evitar que fuera retirado del lugar mientras el propietario permanecía hospitalizado.

El accidente ocasionó expectación entre vecinos y automovilistas que circulaban por este sector de la colonia Obrera, debido a la presencia de las unidades de emergencia y las labores de atención sobre la vialidad. Finalmente, el hombre fue trasladado para recibir atención médica, mientras que el triciclo quedó bajo resguardo de la habitante de la zona.

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