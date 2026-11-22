El regreso de la NFL a territorio mexicano se vio empañado este domingo por una aparatosa lesión sufrida por Colton McKivitz, tackle derecho titular de los San Francisco 49ers. El momento tuvo lugar durante el segundo cuarto del encuentro correspondiente a la Semana 11 de la temporada 2026.

El partido entre los 49ers y Minnesota Vikings, disputado en el Estadio Banorte (Estadio Azteca) en el marco del NFL Mexico City Game; se vio opacado por la fuerte lesión que sufrió el tackle. El momento quedó captado en las cámaras que transmitían el partido y rápidamente se volvió viral en redes, generando diversas reacciones.

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Así fue la lesión de Colton McKivitz en el juego de NFL en México

La jugada se produjo en un acarreo de cuatro yardas del corredor Christian McCaffrey. Al momento de ser tacleado por la defensiva de Minnesota mientras McKivitz forcejeaba en el bloqueo, el cuerpo del corredor cayó accidentalmente sobre la parte posterior de la pierna izquierda del liniero ofensivo.

El pie izquierdo de McKivitz quedó atrapado debajo de los jugadores y se dobló en una posición antinatural, evidenciando de inmediato la gravedad del percance. La escena provocó una reacción instantánea de conmoción entre los integrantes de ambos equipos en el emparrillado.

AH NO MAMES SU PIE 😭😭😭😭 https://t.co/liflvZR3ZJ — edu 🇲🇽 (@eduuxqs) November 23, 2026

Compañeros de la línea ofensiva como el tackle izquierdo Trent Williams y el guardia Dominic Puni azotaron sus cascos contra el césped en señal de frustración y angustia; las cámaras de transmisión captaron a Williams visiblemente afectado, al borde de las lágrimas, mientras los jugadores de San Francisco se arrodillaban alrededor del lesionado.

Aunque el club aún no ha emitido el parte médico definitivo tras los estudios hospitalarios, los reportes preliminares apuntan a una posible fractura y luxación de tobillo izquierdo, un diagnóstico que lo dejaría fuera por el resto de la campaña y requeriría intervención quirúrgica.

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