Durante la reciente gala de eliminación de la segunda temporada del reality show de ‘La Granja VIP’, la influencer y participante Manelyk González alzó la voz frente a las cámaras para denunciar haber sido víctima de violencia de género y ataques personales dentro de la competencia.

Fue durante el espacio donde los participantes pueden hablar para el público que la participante decidió alzar la voz y exponer algunas situaciones que ha vivido dentro de la competencia. Ante esto; la participante exigió a la producción del programa aplicar el reglamento sin favoritismos.

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Este fue el reclamo por violencia de género de Manelyk González

En el espacio destinado para dirigirse al público previo al proceso de eliminación de la semana 11 de ‘La Granja VIP’, la exintegrante de Acapulco Shore expuso que en las últimas semanas se han generado situaciones incómodas basadas en prejuicios sobre su vida personal e íntima.

González señaló que estas agresiones verbales han provenido tanto de hombres como de mujeres dentro del encierro: "Las mujeres que están aquí adentro y afuera nos podemos vestir y hablar de nuestra sexualidad tan libremente como los hombres, sin ser juzgadas y tachadas como se ha hecho dentro de La Granja", declaró.

La cara de que les revienta que ella verbalice lo que intentaron hacer, ensuciar y enlodar su nombre con su pasado mencionando a personas fuera del reality sólo por el hecho de ser mujer BASTA NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO #LaGranjaGala #ManelykGB 🐦👑🗣️ https://t.co/4ulepvme8o — ♡ ʏɘ|ʜꙅA ♡ (@ashleyencdmx) November 23, 2026

Además de su postura sobre la equidad, Manelyk dirigió un mensaje directo al conductor del programa, Adal Ramones, para reclamar la falta de sanciones durante las dinámicas de confrontación. La participante recordó que las reglas del certamen prohíben mencionar a familiares, hijos o personas ajenas al reality.

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