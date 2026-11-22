A través de una publicación en redes sociales, Mariel Ibarra, esposa del periodista Humberto Padgett, confirmó su muerte a los 51 años, después de luchar contra el cáncer más de un año.

"Con profundo dolor les comparto que mi esposo, el periodista y escritor Humberto Padgett, emprendió este día el vuelo para explorar nuevos mundos y existencias".

"Humberto partió al gran viaje en casa, tranquilo y rodeado de la gente que lo ama, luego de más de un año de luchar contra el cáncer; un adversario al que combatió de manera valiente y decidida, pero que terminó por apagar su vida, aunque jamás su recuerdo ni sus enseñanzas", escribió Ibarra.

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En su mensaje, la esposa del periodista también destacó que tras su partida queda para todos los que lo conocieron y amaron "su cariño, los momentos compartidos, su humor, sus lecciones y las preguntas de su infinita curiosidad".

"Gracias a todos los que lo acompañaron en este maravilloso camino: a cada persona que lo quiso, a cada fuente que confió en él y a sus maestros de periodismo, a quienes tanto respetó y admiró. Su ejemplo y su recuerdo permanecerán por siempre. Te amo hasta la eternidad…", finalizó su texto la esposa de Humberto Padgett.