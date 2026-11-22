Una credencial a nombre de Zoila Rodríguez, de 33 años, fue encontrada dentro de la camioneta Toyota Avanza en la que viajaban tres integrantes de una misma familia, interceptados la noche del sábado por un grupo de hombres en esta ciudad. De acuerdo con la información obtenida hasta ahora, este dato haría suponer que las otras dos personas reportadas viajaban con ella.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo mantiene activas las fichas de búsqueda.

Ficha de búsqueda de Zoila Rodríguez. / Búsqueda QRoo.

El hecho se registró el sábado 21 de noviembre, en el cruce de la avenida Universidad con Ignacio Manuel Altamirano. Según los datos preliminares, dos vehículos de color oscuro cerraron el paso a la Toyota Avanza.

De esas unidades descendieron varios sujetos, quienes obligaron a los ocupantes a bajar de la camioneta y posteriormente se los llevaron con rumbo desconocido.

Junto a Zoila Rodríguez fueron reportados Isidoro Guadalupe, de 47 años, y Azahel, un adolescente de 15 años, que de acuerdo con datos obtenidos es hijo de la mujer. El hallazgo de la credencial al interior de la unidad es un elemento que se desprende de la información recabada, aunque la FGE no ha confirmado oficialmente quiénes se encontraban a bordo al momento del hecho ni el parentesco entre las tres personas.

Ficha de búsqueda de Isidoro Guadalupe. / FGE.

Tras lo ocurrido, la dependencia difundió las fichas de búsqueda con el propósito de ubicarlos. Hasta el momento no ha dado a conocer líneas de investigación, posibles motivos.

En otro punto, vecinos informaron que, cuando agentes municipales acudieron a atender el llamado de auxilio, se presentó un intercambio verbal con elementos de la Policía Estatal. De acuerdo con la versión recabada, un mando estatal identificado con la clave "Vulcano" se habría dirigido a los policías municipales con palabras altisonantes y les pidió retirarse del sitio.

Ficha de búsqueda de Azahel Ramírez. / FGE.

La FGE mantiene abierta la carpeta de investigación y continúan las labores para localizar a las tres personas.

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