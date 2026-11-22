La tranquilidad de la noche se vio interrumpida en el fraccionamiento Paseos del Mar, luego de que una motocicleta fuera consumida por las llamas tras un presunto ataque intencional registrado sobre la calle Isla Galápagos, en la Supermanzana 251.

​De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando vecinos de la zona y los propios afectados se percataron de un fuerte resplandor y olor a humo proveniente de la vía pública.

Al salir a verificar lo que sucedía descubrieron que la unidad ligera se encontraba envuelta en fuego, por lo que de inmediato intentaron sofocar el siniestro por sus propios medios como cubetas de agua y mangueras, mientras solicitaban el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del número 911.

​Minutos más tarde arribaron al sitio elementos de la Policía Municipal y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes se encargaron de enfriar la zona y confirmar que el fuego estuviera completamente extinguido para evitar cualquier riesgo mayor hacia los predios colindantes o vehículos estacionados cerca.

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A pesar de la rápida intervención, el fuego causó daños materiales totales en la estructura, el sistema eléctrico y los neumáticos de la motocicleta, dejándola prácticamente inservible.

​En el lugar de los hechos, los propietarios de la unidad manifestaron a las autoridades que desconocen por completo el motivo de la agresión, asegurando que no mantienen problemas ni rencillas con vecinos o terceras personas que pudieran justificar un acto de esta naturaleza. Asimismo, indicaron que hasta el momento no cuentan con la identidad del o los responsables.

​Ante la falta de testigos presenciales, los afectados señalaron que ya iniciaron sus propias indagatorias entre los habitantes de la calle Isla Galápagos, solicitando el apoyo de quienes cuenten con cámaras de videovigilancia en sus domicilios para obtener grabaciones que permitan identificar el momento exacto del ataque y dar con el paradero del responsable.

​Por su parte, los agentes preventivos tomaron conocimiento de lo ocurrido y exhortaron a los agraviados a acudir ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer la denuncia formal correspondiente por el delito de daños, a fin de que la Policía de Investigación abra una carpeta y realice las diligencias periciales necesarias. Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas ni intoxicadas.