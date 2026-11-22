La productora detrás de ‘La Granja VIP’ ha respondido a las acusaciones de usuarios y asociaciones sobre maltrato animal dentro de su reality show. Aunado a esto; han asegurado que las autoridades capitalinas constataron las condiciones en las que viven las especies alojadas en sus instalaciones.

Esta respuesta ha llegado después del oficio enviado el 18 de noviembre de 2026 por la Agencia de Atención Animal de la CDMX (AGATAN) a los directivos de la televisora en donde se comentó que las diversas especies que viven dentro de las instalaciones del programa viven en malas condiciones.

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¿Cuál fue la respuesta de la productora de ‘La Granja VIP’ ante las acusaciones?

Fue por medio de un comunicado emitido desde la Ciudad de México (CDMX) en donde la producción informó que facilitó el acceso a sus instalaciones a inspectores especializados con la finalidad de que se revisará a cada animal y especie que vive dentro de ‘La Granja VIP’.

La compañía afirma que los protocolos de alimentación, hidratación y descanso cumplen con los requisitos necesarios para cada animal dentro de las instalaciones del show. Aunado a esto; se afirmó que la productora colabora de manera activa con la PAOT, por medio de la Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales.

Comunicado emitido por la productora de ‘La Granja VIP’. / Instagram: fremantlemex

Para finalizar, la compañía reiteró su disposición para seguir colaborando con las autoridades: entregando bitácoras y documentación veterinaria además de invitar a la audiencia de ‘La Granja VIP’ a informarse únicamente a través de canales oficiales y verificados.

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