Henry Martín fuera de la selección mexicana para enfrentar a Jamaica.

La selección mexicana se prepara para encarar los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf frente a Jamaica. Ante esto; el director técnico Rafael Márquez ha compartido su lista de jugadores que estarán en el juego, sin embargo, ha llamado la atención no ver el nombre de Henry Martín.

El atacante y capitán del Club América, quedó fuera de la lista final del equipo, esto ha sorprendido a gran parte de la fanaticada del fútbol y a los seguidores del artillero yucateco. Sin embargo; se ha señalado que la falta de Henry no se debe a situaciones personales o que sea critica a su rendimiento.

¿Por qué Henry Martín quedó fuera de la Selección Mexicana?

La ausencia del artillero yucateco responde estrictamente a un criterio táctico del cuerpo técnico nacional. A pesar del destacado rendimiento del delantero en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, Márquez optó por priorizar otros perfiles en el esquema ofensivo, como Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Julián Quiñones y Germán Berterame.

Con un historial de 46 partidos disputados, 11 goles anotados con la camiseta nacional y una medalla de bronce olímpica en Tokio 2020, Martín no formará parte de la concentración para los partidos de ida y vuelta programados para noviembre. El atacante permanecerá bajo la disciplina del conjunto azulcrema para preparar la fase final del torneo local.

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Para esta serie decisiva ante el combinado caribeño, el estratega mexicano apostó por citar a elementos con distinto recorrido en la línea ofensiva, entre los que destacan Santiago Giménez (FC Porto), Julián Quiñones (Al-Qadisiya), Armando González (Olympiacos) y Armando León (NK Osijek).