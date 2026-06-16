¿Henry Martín dejará al América? Revelan qué hay detrás del rumor con Atlante

En medio de los movimientos previos al Apertura 2026, el nombre de Henry Martín comenzó a aparecer en versiones que lo colocaban como posible refuerzo del Atlante, equipo que actualmente dirige Miguel Herrera. La noticia generó revuelo entre aficionados azulcremas debido al peso que tiene el delantero dentro del plantel americanista.

La especulación tomó fuerza porque el atacante es uno de los referentes más importantes del Club América y porque su contrato entra en una etapa decisiva. Además, la posibilidad de reencontrarse con un técnico de la experiencia de Miguel Herrera alimentó aún más las versiones sobre una posible salida.

Sin embargo, la situación es muy distinta a lo que se ha manejado en redes sociales. De acuerdo con información cercana al entorno del jugador, Henry Martín no ha sostenido conversaciones con Atlante ni con el estratega mexicano para negociar una incorporación de cara al próximo torneo.

Tampoco existe una propuesta formal sobre la mesa ni negociaciones avanzadas que hagan pensar en una transferencia inmediata. Por ahora, el goleador continúa enfocado en sus compromisos con el América y mantiene intacto su vínculo contractual con la institución.

El panorama actual apunta a que Henry Martín permanecerá en Coapa durante los próximos meses. La directiva azulcrema contempla que el delantero cumpla el acuerdo vigente antes de tomar una decisión definitiva sobre su continuidad.

Uno de los temas que sí deberá resolver el club es la renovación del capitán. El contrato de Henry Martín concluye en diciembre de 2026, por lo que el siguiente semestre será clave para definir si ambas partes extienden su relación o si el atacante queda libre para negociar con cualquier equipo.

Mientras tanto, el experimentado delantero sigue siendo una pieza importante dentro del proyecto americanista y, pese a los rumores que lo vinculan con otros clubes, su futuro inmediato continúa ligado al Club América.