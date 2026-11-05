Santiago Peña, el economista caído en desgracia por una crisis bancaria en Paraguay

En poco más de tres años, Santiago Peña pasó de ser el joven economista de derecha que llegó a la presidencia de Paraguay, como referente de una nueva generación política, a presentar su renuncia por una crisis bancaria que congeló los depósitos de casi la mitad de la población.

El Congreso dejó provisoriamente en suspenso su dimisión, pero aprobó un pedido de juicio político que Peña deberá afrontar desde el viernes.

El mandatario presentó su renuncia al cargo apenas dos días después de que estallara el escándalo por Ueno Bank, entidad con la que Peña tuvo vínculos empresariales y que fue intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP) por insuficiencia de capital.

A través de un video difundido en X, el presidente de 47 años dijo este jueves que tomó la decisión para "preservar" las instituciones democráticas y pidió disculpas a los paraguayos.

Su propio movimiento político, el tradicional Partido Colorado, le había retirado el apoyo.

Su antes mentor, el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), había anunciado que su bancada apoyaría el pedido de juicio político en su contra.

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El vicepresidente, Pedro Alliana, quedó en línea para completar el mandato hasta 2028.

Peña gobernaba desde agosto de 2023, cuando con 44 años asumió como el presidente más joven de la era democrática del país sudamericano.

Ascenso

Nacido en Asunción el 16 de noviembre de 1978 en el seno de una familia acomodada, llegó al poder con un perfil tecnocrático de gran recorrido académico.

Estudió economía en la Universidad Católica de Paraguay e hizo una maestría en Columbia (Nueva York). En su experiencia internacional, trabajó en el departamento de África del Fondo Monetario Internacional en Washington.

Entre 2000 y 2009 fue funcionario del Banco Central. En 2012 integró su directorio y en 2015 fue nombrado ministro de Hacienda por Cartes.

El influyente expresidente y también rico empresario tabacalero, que ha sido sancionado por Estados Unidos como "significativamente corrupto", lo hizo afiliarse al Partido Colorado (conservador).

Se trata del partido que ha dominado la vida política de Paraguay desde el siglo XIX.

En 2017, Peña se postuló en primarias por el espacio de Cartes para obtener la candidatura a la presidencia, pero perdió ante Mario Abdo Benítez (que acabó ganando la primera magistratura de 2018-2023).

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Cinco años después volvió a presentarse y en 2023 se impuso en elecciones generales con cerca del 43% de los votos.

En el poder se alineó con los gobiernos de derecha de la región, y mantuvo estrechos vínculos con la administración estadounidense de Donald Trump.

En marzo de 2026 participó de la cumbre del Escudo de las Américas en Miami, donde adhirió a Paraguay al Escudo de las Américas.

En materia de política internacional, destacan también su postura de fidelidad diplomática a Taiwán ante los reclamos de China por el territorio, y su apoyo a Israel por el conflicto en Gaza con la inauguración de una embajada en Jerusalén. Se opone al matrimonio igualitario y al aborto legal.

Ueno Bank

El martes 3 de noviembre, el BCP ordenó la intervención del banco digital Ueno Bank, luego de que su índice de solvencia cayera por debajo del mínimo exigido.

Casi tres millones de clientes, la mitad de los 6,4 millones de paraguayos, tienen cuenta en la entidad digital. Sus ahorros quedaron congelados.

Peña tenía acciones de un grupo que controlaba el banco, de las que se desvinculó en 2025.

En su pedido de juicio político, la oposición acusó al mandatario de conflicto de intereses y de favorecer a la entidad con decisiones regulatorias y depósitos provisionales.

Iniciada la conmoción por el caso, Peña exigió la renuncia del titular del Banco Central, y promulgó una ley para para adelantar pagos a los depositantes.

Sin embargo, las medidas no fueron suficientes para acallar el conflicto.

"No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados", publicó Cartes en sus redes sociales en la mañana del jueves.

Por su parte, el también senador oficialista Óscar "Cachito" Salomón dijo a la prensa que Peña "ha traicionado al país por dinero".

Una sesión bicameral del Congreso no consiguió quorum para votar la aceptación o rechazo de su dimisión, por lo que deberá enfrentar el juicio político desde el viernes.

La oposición sostiene que aceptarla le otorgaría fueros de senador vitalicio y lo protegería de la investigación penal.