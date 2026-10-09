Henry Martín revela por qué rechazó salir del América pese a una oferta millonaria

Henry Martín tuvo la oportunidad de continuar su carrera fuera de México, pero decidió mantenerse con el Club América. El delantero y capitán de las Águilas reveló que recibió una propuesta millonaria del futbol de Arabia Saudita, aunque su deseo de seguir ganando títulos con el conjunto de Coapa pesó más que la posibilidad de cambiar de equipo.

En una entrevista, el atacante explicó que su intención es permanecer en la institución y dejar una huella todavía más importante en su historia. Aunque no dio a conocer el nombre del club interesado ni la cantidad que le ofrecieron, dejó claro que su futuro deportivo está ligado a sus objetivos con el conjunto azulcrema.

Henry Martín explica por qué rechazó la oferta

Para el delantero yucateco, continuar con las Águilas del América representa una oportunidad de seguir construyendo su trayectoria en uno de los equipos más importantes del futbol mexicano. Por esa razón, las propuestas que recibió del extranjero no cambiaron su decisión de permanecer en Coapa.

“En mi cabeza siempre fue querer ganar más con este escudo, querer ganar más con la institución, hacer mi legado en el equipo todavía más grande”, expresó Martín durante la conversación.

Sus declaraciones reflejan que su prioridad es conseguir nuevos campeonatos y consolidar su lugar entre los referentes recientes del club, en lugar de tomar una decisión basada únicamente en el aspecto económico.

¿Henry Martín renovará su contrato con el América?

El futuro del capitán también está relacionado con las conversaciones que mantiene con la directiva para una posible renovación de contrato. El propio futbolista confirmó que existen pláticas sobre el tema, aunque aseguró que ni el dinero ni la duración del acuerdo son sus principales preocupaciones.

El atacante señaló que su interés está en continuar marcando goles y contribuir a que el equipo consiga más trofeos. Por ahora, no se han dado a conocer los términos definitivos de una eventual renovación.

Las lesiones que complicaron su carrera

La continuidad de Henry Martín con el América también llega después de una etapa complicada por diversos problemas físicos. Las molestias musculares y las afectaciones en el tendón de Aquiles, la rodilla y el muslo limitaron su participación durante varios meses.

El propio delantero reconoció que ese periodo afectó tanto su condición física como su estado emocional, al grado de que llegó a considerar el retiro del futbol. Sin embargo, el atacante se mantuvo en el camino de la recuperación y volvió a competir con el conjunto americanista.

Los números de Henry Martín en el Apertura 2026

En el actual torneo de la Liga MX, Martín registra seis goles y dos asistencias en ocho partidos con el América, de acuerdo con las estadísticas citadas en la información original. El delantero acumula 658 minutos de actividad y uno de sus encuentros más destacados fue ante Necaxa, cuando consiguió un triplete en la victoria azulcrema por 4-2.

Estas cifras respaldan su importancia en el ataque americanista y explican por qué su continuidad representa un tema relevante para el club.

Con una oferta del extranjero rechazada y las conversaciones para renovar en marcha, Henry Martín busca prolongar su historia con el América. Su objetivo, según sus propias palabras, es seguir aportando goles, levantar más trofeos y fortalecer el legado que ha construido con las Águilas.