Chucky Lozano vuelve a la Selección Mexicana en la primera convocatoria de Rafa Márquez como técnico

Con el regreso de Hirving "Chucky" Lozano, Rafael Márquez anunció el jueves su primera convocatoria como director técnico de la Selección Mexicana para los partidos amistosos contra Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile en la Fecha FIFA de septiembre y octubre.

Lozano, de 31 años, que juega en Los Ángeles Galaxy de la MLS, vuelve al Tri diez meses después de su último partido, un amistoso empatado 0-0 contra Uruguay el 15 de noviembre de 2025 y tras su ausencia en el Mundial de Norteamérica 2026.

"La responsabilidad de hacer mi primera convocatoria de la selección es algo que me enorgullece, es mucha responsabilidad convocar a seleccionados que sientan el orgullo de ser mexicanos", dijo Rafa Márquez en un vídeo publicado en las redes sociales del Tri.

La nomina de 30 jugadores confeccionada por Márquez incluye a 17 jugadores que participaron en el Mundial 2026, entre ellos el juvenil Gilberto Mora, mediocampista de Tijuana de 17 años.

El proceso continúa, pero en un nuevo capítulo. 👏



¡Llegó la primera convocatoria de Rafael Márquez como DT de nuestra Selección Nacional! 🇲🇽



Incondicionales, estos son los 30 elegidos para la Fecha FIFA de septiembre y octubre. ¡Estos son los nuestros y vamos todos juntos! ⚽ pic.twitter.com/hGxepvu7wJ — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 18, 2026

Mora fue una de las revelaciones del Mundial 2026, en el que México, uno de los países sede, llegó hasta octavos de final donde lo eliminó Inglaterra en el estadio Azteca.

Ausencias de peso

En contraste, destacan las ausencias por lesión de los delanteros Julián Quiñones, del Al-Qadisiya, y Raúl Jiménez, de Wolverhampton Wanderers, así como del capitán Edson Álvarez, por falta de actividad con el West Ham United.

Márquez citó a nueve jugadores que militan en Europa, entre ellos el delantero Armando "La Hormiga" González, recientemente fichado por el Olympiacos de Grecia, y el portero Alex Padilla, del Athletic de Bilbao.

Con seis convocados, el Guadalajara es el club con más jugadores en esta primera lista de Márquez. Los atacantes Hugo Camberos y Santiago Sandoval, ambos de 19 años, no han debutado aún con la selección mayor.

México se enfrentará a Colombia el 26 de septiembre en el estadio M&T en Baltimore, y el 29 a Perú en el estadio Sports Illustrated, en Harrison, Nueva Jersey.

El 3 de octubre se medirá con Estados Unidos en el estadio State Farm en Phoenix y tres días después a Chile en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Esta es la convocatoria de Márquez, lista completa:

Porteros: Raúl Rangel (Guadalajara), Óscar García (León), Alex Padilla (Athletic de Bilbao/España)

Defensas: Johan Vásquez (Génova/Italia), César Montes (Lokomotiv Moscú/Rusia), Víctor Guzmán (Monterrey), Israel Reyes (América), Everardo López (Toluca), Jorge Sánchez (Atlas), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar/Países Bajos), Diego Campillo (Guadalajara)

Volantes: Erik Lira (Cruz Azul), Luis Chávez (Dínamo Moscú/Rusia), Obed Vargas (Atlético de Madrid/España), Jeremy Márquez (Cruz Azul), Orbelín Pineda (Monterrey), Álvaro Fidalgo (Betis/España), Alan Cervantes (América), Denzell García (Juárez), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Romo (Guadalajara)

Delanteros: Roberto Alvarado (Guadalajara), Hirving Lozano (Los Ángeles Galaxy/EEUU), Santiago Giménez (Porto/Portugal), Armando González (Olympiacos/Grecia), Germán Berterame (Inter Miami/EEUU), Hugo Camberos (Guadalajara), Santiago Sandoval (Guadalajara), Isaías Violante (América)