Copa Mundial de Natación en Aguas Abiertas regresa a Cancún tras más de diez años

Con la participación de 122 nadadores de 37 países, arrancó este viernes en Playa Langosta la primera etapa de la Copa Mundial de Natación en Aguas Abiertas World Aquatics 2026/27, una competencia internacional que regresa a Cancún después de más de una década y reúne a medallistas olímpicos, campeones mundiales y representantes de distintas selecciones nacionales.

Durante la primera jornada se desarrolla la prueba femenil y varonil de 10 kilómetros, mientras que para este sábado 7 de noviembre están programadas las competencias de 3 kilómetros. En total, participan 61 mujeres y 61 hombres, de los cuales 100 son atletas extranjeros y 22 representan a México.

Noticia Destacada Hará historia Cozumel al realizar el primer Triatlón de Pueblos Mágicos del país

Entre los integrantes de la delegación mexicana destaca el nadador olímpico y campeón panamericano Paulo Strehlke, así como el quintanarroense Fernando Betanzos, quien forma parte de la selección nacional y cuenta con experiencia en competencias internacionales de aguas abiertas.

La justa también reúne a destacados exponentes de esta disciplina, entre ellos los alemanes Florian Wellbrock y Oliver Klemet; la australiana Moesha Johnson; la italiana Ginevra Taddeucci; el húngaro David Betlehem y el francés Marc-Antoine Olivier, todos con participación en competencias de alto nivel y medallas olímpicas.

El regreso de esta competencia mundial a Cancún ocurre después de más de 10 años. La última edición de un evento de esta categoría en Quintana Roo se realizó en 2015, por lo que la actual etapa representa la segunda ocasión en que el estado recibe una justa mundial de natación en aguas abiertas.

La Copa Mundial es organizada por World Aquatics, Aquatics México, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ). El serial contempla cinco etapas y continuará en Egipto, una sede que todavía está por definirse, además de Italia y Portugal durante 2027.

La delegación mexicana está integrada por 22 nadadores, entre ellos el olímpico Paulo Strehlke y el quintanarroense Fernando Betanzos / Especial

Además del aspecto deportivo, la competencia representa una oportunidad para el turismo de Cancún, debido a la llegada de delegaciones, entrenadores y acompañantes de diferentes países, quienes generan actividad en sectores como hospedaje, restaurantes, transporte y servicios turísticos.

Con este encuentro internacional, Cancún vuelve a colocarse en el calendario de competencias de aguas abiertas, al recibir a deportistas de élite en uno de sus principales espacios turísticos del Caribe Mexicano.