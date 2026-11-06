IRONMAN 70.3 Campeche 2026: ¿Qué calles cerrarán y qué zonas estarán restringidas este fin de semana?

Con motivo de la realización del IRONMAN 70.3 Campeche 2026, automovilistas y habitantes de la capital deberán tomar precauciones ante los cierres de calles y las modificaciones a la circulación previstas para este fin de semana.

La competencia internacional reunirá a más de mil 400 atletas de diferentes países y estados de México, por lo que las autoridades implementarán un operativo vial para facilitar el desarrollo de las actividades deportivas y garantizar la seguridad de los participantes.

Los ajustes comenzarán la noche del sábado 7 de noviembre y se mantendrán durante el domingo 8, cuando se realizará la competencia.

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¿A qué hora comenzarán los cierres viales por el IRONMAN 70.3 Campeche?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades estatales, los operativos de tránsito se desarrollarán en los siguientes horarios:

Sábado 7 de noviembre: el cierre de calles comenzará a partir de las 20:00 horas, como parte de los preparativos para la competencia.

Domingo 8 de noviembre: las modificaciones a la circulación continuarán durante la jornada y se mantendrán hasta las 18:00 horas.

Por ello, se recomienda a los conductores anticipar sus traslados, considerar posibles retrasos y buscar rutas alternas para evitar las zonas donde se desarrollará el evento deportivo.

¿Qué espacios públicos estarán cerrados en Campeche?

Además de las restricciones a la circulación, algunos espacios públicos de la capital campechana tendrán modificaciones en su funcionamiento debido a los preparativos del IRONMAN 70.3.

Estacionamiento del parque Moch Cohuo: El estacionamiento del parque Moch Cohuo permanecerá cerrado hasta el domingo 8 de noviembre, por lo que los automovilistas deberán buscar otras opciones para dejar sus vehículos.

Plaza de la República: Este espacio permanecerá cerrado al público durante el domingo 8 de noviembre y reabrirá el lunes 9.

El cierre permitirá realizar el montaje de la infraestructura necesaria para la ceremonia de premiación de los atletas que participarán en la competencia internacional.

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¿Cuándo cerrará Playa Bonita por el IRONMAN 70.3?

El Balneario Inclusivo Playa Bonita también tendrá modificaciones en sus horarios y condiciones de acceso durante el fin de semana. Las restricciones serán las siguientes:

Viernes 6 de noviembre: permanecerá abierto en su horario habitual, pero el acceso será exclusivamente peatonal. No estará permitido el ingreso de vehículos.

Sábado 7 de noviembre: las instalaciones permanecerán cerradas al público.

Domingo 8 de noviembre: continuará el cierre de las instalaciones durante toda la jornada.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar en cuenta estas disposiciones al planear sus actividades durante el fin de semana, especialmente a quienes acostumbran visitar Playa Bonita o circular por las zonas cercanas al recorrido de la competencia.

Se recomienda mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre la movilidad en Campeche y anticipar los desplazamientos durante el sábado y domingo para evitar contratiempos.