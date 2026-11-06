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Quintana Roo / Cancún

Taxistas confrontan a conductor del aeropuerto de Cancún por recoger pasaje frente a Plaza Las Américas

Un conductor del servicio de transporte del Aeropuerto Internacional de Cancún fue confrontado por taxistas del sindicato Andrés Quintana Roo cuando presuntamente intentaba recoger a una familia frente a la plaza.

Por Redacción Por Esto!

6 de nov de 2026

1 min

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El conductor terminó bajando el equipaje de la familia antes de marcharse del lugar
El conductor terminó bajando el equipaje de la familia antes de marcharse del lugar / Redes sociales

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que taxistas del sindicato "Andrés Quintana Roo" confrontan a un conductor del servicio de transporte del Aeropuerto Internacional de Cancún, cuando presuntamente intentaba recoger a una familia frente a Plaza Las Américas, en los paraderos del transporte público.

En las imágenes se observa a una pareja acompañada de dos menores de edad, aparentemente turistas, junto al vehículo, mientras varios taxistas reclaman al conductor que no puede recoger pasajeros en ese punto.

En este taxi el delincuente se dio a la fuga con el botín.

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Entre las expresiones que alcanzan a escucharse están: “aquí no puedes cargar” y “pueden traer, pero no recoger pasaje”.

Durante la discusión, la mujer que acompaña a la familia señala que ya había pagado por el servicio, mientras uno de los taxistas que graba el incidente le responde que solicite la devolución de su dinero.

En tanto, el conductor comienza a bajar el equipaje de la familia y posteriormente regresa a su vehículo para retirarse del lugar. Finalmente, los taxistas se alejan y la familia también abandona el sitio.

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